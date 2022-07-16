لبنان الحر

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ابطال منتخب لبنان لكرة السلة، بفوزهم على منتخب نيوزيلندا، بنتيجة 87 - 72، في المباراة التي جرت ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة، في إندونيسيا. وبهذا الفوز ضمن المنتخب اللبناني تصدره المجموعة الرابعة، وتأهله مباشرة الى الدور الربع النهائي من البطولة.

صوت لبنان

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إلى "أنني سأتابع مطالب موظفي وزارة الإعلام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل".وأعرب في حديث تلفزيوني لقناة "المنار"، عن "حزنه لتوقف الوكالة الوطنية عن بث الأخبار"، مشددًا على أن "المطالب محقة في ظل الوضع المعيشي الذي نعيشه اليوم".

radio orient

أفادت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، بأنه "بناءً على الدعوة الصادرة عن الهيئة، وحيث أنه لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، أنعقدت الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية اليوم، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية، رئيس مجلس المندوبين، أمين السر وعدد كبير من الأساتذة من مختلف كليات وفروع الجامعة اللبنانية.، وذلك برئاسة الدكتور عامر حلواني".

اذاعة النور

اكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، في خطبة الجمعة، أن "الادارة الاميركية، التي تتبنى كيان العدو الصهيوني وتحاول تعزيز مكانته في المنطقة من خلال التطبيع، لا تزال تستهدف لبنان والشعب اللبناني وتمنع عنه كل ما يساعد على الخروج من ازماته او التخفيف من معاناته"، مشدداً على أن "ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة لتدمير الدولة وتجويع اللبنانيين وقتلهم بالفوضى والانقسام والاقتتال الداخلي، وبالتالي اليوم مصير البلد بات مهددا وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته الوطنية في الحفاظ على بقاء لبنان وحياة اللبنانيين".

صوت المدى

اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن "الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وثرواتنا، التي ينتهكها العدو كل يوم، والتصدي له يمثّل قمة الوفاء للبنان، خصوصاً تخليص ثروتنا البحرية وتمكين لبنان من التنقيب عن الغاز والبترول في مياهنا الاقتصادية، الذي يمثّل خشبة الخلاص للبنان، الذي يغرق يوماً بعد يوم بمشاكله الاقتصادية والاجتماعية حتى يُدفع بنا الى الفوضى التي إن انحدرنا اليها نكون قد انتهينا".