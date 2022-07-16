رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد ، بإعلان السعوديةعن فتح مجالها الجوي لجميع الطائرات، وأكد أن هذا الإعلان يعني فتح الأجواء السعودية أمام الطائرات الإسرائيلية. وقال لبيد إنه "بعد طريق طويلة وسرية، ودبلوماسية مكثفة مقابل السعودية والولايات المتحدة، نستيقظ على بشرى مفرحة"، مشددا أن هذا الإعلان هو خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية, وأضاف لبيد، في ما بدا أنه دعاية في ظل انتخابات الكنيست القريبة، أنه "سبق هذا القرار (السعودي) التوقيع على إعلان القدس وتعميق الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل، مكافحة النووي الإيراني، تعميق التطبيع وخطوات اتفاقيات أبراهام وقمة النقب".

وافقت الحكومة الإسرائيلية، نهائيا، على إجراءات أمنية تتيح نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين في البحر الأحمر، من مصر إلى السعودية، في مخطط ترعاه الولايات المتحدة يمهد لتطبيع العلاقات تدريجيا بين الرياض وتل أبيب. ونقل تقرير "واللا"عن مسؤولَين إسرائيليَين رفيعَي المستوى قولهما إن إسرائيل أعطت الولايات المتحدة "الضوء الأخضر" للمضي قدما لعقد اتفاق في هذا الشأن. وأضاف أن "هذه الخطوة تمهد الطريق للإعلان عن إجراءات لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية خلال زيارة بايدن للمملكة في نهاية الأسبوع الجاري.

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن مفتاح السلام والأمن يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن السلام يبدأ من فلسطين والقدس . وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال عباس: "بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا ومراجعة ما يمكن أن تسهم به الولايات المتحدة من أجل إحياء عملية السلام"، مشيرا إلى "أننا احترمنا قرارات الشرعية الدولية والتزمنا بمحاربة الإرهاب".وأكد "أننا نطلع لخطوات من الإدارة الأمريكية من خلال إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير عن قائمة الإرهاب وإعادة فتح مكاتب المنظمة في واشنطن. كما نتطلع لوقف الاستيطان وعنف المستوطنين واحترام الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة في ظل الوصاية الهاشمية".

قال بايدن إن "الشعب الفلسطيني يحق له أن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، يجب أن يكون هناك دولتين لشعبين ليعيشا جنبا إلى جنب بأمن وسلام وتحترمان حقوق مواطنين بعضهما البعض وكل شخص يجب أن يتعامل بكرامة وهذا الأمر بديهي وأساسي"، مشيرا إلى أن "حل الدولتين قد يكون بعيد المنال وهناك قيود على الحركة وقيود على الفلسطينيين، لكننا لن نستسلم قبل الوصول إلى السلام".وقال إن "القدس مدينة مركزية للفلسطينيين والإسرائيليين ولتاريخهما وعقيدتهما، هي مدينة لجميع المقيمين فيها ويجب الحفاظ على المقدسات والوضع الراهن والولاية الهاشمية عليها، يجب أن يكون هناك إمكانية لممارسة الطقوس الدينية بكرامة دون انتظار توقيع اتفاق السلام".

واكبت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الضفة الغربية المحتلة أجواء محشونة بغضب الشارع الفلسطيني وقواه السياسية إزاء انحياز بايدن الواضح لإسرائيل. ونظم ناشطون فلسطينيون مظاهرة احتجاجية امام مستشفى المطلع الذي زاره بايدن في القدس الشرقية.كما انتشرت في مدن الضفة الغربية شعارات ضد الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ورسومات وجداريات تحمل صور شيرين أبو عاقلة، ولوحات إعلانية عن الأبارتهايد، فيما نظمت التظاهرات التي ترفع الأعلام السوداء والرافضة لزيارة بايدن إلى مدينة بيت لحم.

أظهر استطلاع نُشرته "معاريف" ، أن معسكر أحزاب اليمين والحريديين في المعارضة بقيادة زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، سيتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، لو جرت انتخابات الكنيست الآن. وهذا الاستطلاع الأسبوعي الثاني على التوالي ويحصل فيه هذا المعسكر على 61 مقعدا في الكنيست, وحصلت الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية على 53 مقعدا. وازدادت قوة حزب "ييش عتيد" بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، بمقعد واحد قياسا بالأسبوع الماضي وحصل على 24 مقعدا. وحصل حزبا "كاحول لافان"،