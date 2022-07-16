أكدت طهران أنها باتت "أكثر عزما" على حفظ مصالحها في أي إحياء للاتفاق النووي، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل حيث وقع إعلانا أمنيا موجها بالدرجة الأولى ضد إيران. وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان "لن نتخلى أبدا عن الحقوق البديهية للشعب الإيراني العظيم.. هدفنا هو التوصل لاتفاق جيد ومحكم ومستدام.. ولا شك أن مسرحية الدمى للبيت الأبيض والصهيونية في المنطقة تزيد من عزمنا (على تحقيق ذلك)".

رد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، على تهديد الرئيس الأمريكي باستخدام القوة ضد إيران حال فشل المفاوضات النووية، قائلا: "تذكروا عندما بلل جنودكم سراويلهم عند احتجازهم".

قالت لجنة مراقبة حكومية أمريكية إن مكتب الاستخبارات المسؤول عن حماية الرئيس، قام بمسح رسائل نصية أرسلها عناصر الجهاز خلال الهجوم على الكابيتول وقال جوزف كوفاري المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، للكونغرس في الرسالة المؤرخة مساء الأربعاء، إن مكتبه واجه صعوبة في الحصول على سجلات من جهاز الاستخبارات لتاريخ 5 و6 ك2 2022 مؤكدا أن "جهاز الاستخبارات أبلغ وزارة الأمن الداخلي ومكتب المفتش العام بفقدان بيانات هواتف معينة، لكنه أكد لمكتب المفتش العام عدم فقدان أي من الرسائل النصية التي طلبها في عملية تبديل" الهواتف.

صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو فرضت عقوبات على 384 من أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الياباني، ليصبحوا على قائمة الممنوعين من دخول إلى روسيا.

أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن روسيا لن تنسى تزويد الدول الغربية كييف بالأسلحة التي تستخدمها في قصف المدنيين. واستشهد الدبلوماسي بتصرفات ألمانيا وفرنسا وقال: "كيف يمكننا أن ننسى الأمر في مرحلة لاحقة ونبدأ من الصفر، عندما نعلم أن المدفعية الألمانية تقتل الناس في روسيا وأوكرانيا بعد 75 عاما من انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية".

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، بعد تقارير أفادت بوفاة المرتزق البريطاني بول أوري,الاسير في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، عن "صدمتها" بمقتل مواطنها المرتزق، زاعمة أنه "عمل في المجال الإنساني"، فيما أسرته القوات الروسية وهو يقاتل إلى جانب نازيي كييف شرق أوكرانيا, وورد في وقت سابق أن المرتزق المذكور توفي في 10 الجاري بسبب أمراض مزمنة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على ما يصل إلى 200 فرد من كتيبة "كراكن" للقوميين النازيين الأوكرانيين وبينهم 50 مرتزقا أجنبيا في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا. وذكرالمتحدث كوناشينكوف أن القوات الروسية قضت أيضا بضربات دقيقة على ما يصل إلى 300 قومي من تنظيم "القطاع الأيمن" وما يصل إلى 30 قطعة من المعدات العسكرية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

دعت بيني موردونت، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء البريطاني حكومة بلادها لمصارحة البريطانيين حول عواقب مساعدة أوكرانيا، مشددة رغم ذلك على ضرورة عدم التنازل عن دعم كييف، ومنع هزيمتها.وقالت "أعتقد أننا يجب أن نكون صادقين مع المواطنين البريطانيين لأن الوضع سيكون صعبا مع استمرار هذا (الدعم لأوكرانيا)، الذي قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل في البلاد والعالم".

شدد رئيس وزراء هنغاريا، فكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي بعقوباته ضد روسيا "أطلق النار على صدره"، داعيا قادة الاتحاد إلى تعديل سياستهم والاعتراف بأن العقوبات لم تحقق أهدافها.وقال "اعتقدتُ في السابق أننا أطلقنا النار على ساقنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق النار على صدره واختنق".

اتهمت الخارجية الروسية الأمم المتحدة تعليقا على تصريحات لأمينها العام أنطونيو غوتيريش، بعدم الالتزام بموقف عادل ومحايد، تجاه النزاع في أوكرانيا. وأكدت الخارجية أن المشاركين في اجتماع قيادة القوات الجوية الأوكرانية مع موردين أجانب تم القضاء عليهم بضربة بصواريخ "كاليبر" عالية الدقة.

علقت الدفاع الروسية على مخرجات المشاورات الرباعية التي جرت في اسطنبول الأربعاء بين الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا حول قضية فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير المنتجات الزراعية. وأكد كوناشينكوف أن "مقترحات روسيا حظيت عموما بتأييد المشاركين في المشاورات"، مضيفا أن المستقبل القريب، سيشهد انتهاء العمل على صياغة وثيقة نهائية تحت عنوان "مبادرة البحر الأسود".