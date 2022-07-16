هدد القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي ، أن قواته ستشعل كل الحدود السورية التركية إن شنت تركيا عملية عسكرية، وأن الحرب ستكون شاملة وبمشاركة الجيش السوري. وأفاد مظلوم عبدي بأن تركيا تحشد قواتها في منيح وتل رفعت وهي تحضر لهجوم عسكري وستبدأ العملية العسكرية عندما ستكون الفرصة سانحة لها.واعتبر عبدي إلى أن هدف تركيا من العملية العسكرية هو تصفية القضية الكردية وتقسيم سوريا، بالإضافة إلى توجيه ضربة للتحالف الدولي و"قسد".

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة. وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها وسائل إعلام رسمية الأمير محمد بن سلمان، مرحبا ببايدن عند أحد مداخل القصر الملكي في جدة، قبل أن يطرق كل منهما قبضته بقبضة الآخر.

أكد البيت الأبيض ولأول مرة، قبل وصول بايدن الى السعودية انه سيلتقي ولي العهد دون حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء وجوده في جدة.ولن يحضر الملك السعودي سوى حوالي 30 دقيقة خلال الاجتماعات الثنائية، وكان هذا متوقعا بسبب صحة الملك، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها البيت الأبيض بذلك علنا، وسيواصل بايدن وولي العهد السعودي لقاءهما بعد مغادرة الملك.

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيغادر الشرق الأوسط من دون إعلان فوري عن زيادة في إمدادات النفط. ويقول مسؤولون أمريكيون إن رحلة السعودية ستسفر عن تفاهم بشأن الإمدادات, وأنه سيتم الإعلان عن القرار كما هو مقرر في اجتماع "أوبك+" القادم.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف أهمية انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، التي تنطلق اليوم السبت بدعوة من الملك سلمانويشارك فيها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، والمملكة الأردنية، ومصر، والعراق، ورئيس الولايات المتحدة في قمة جدة للأمن والتنمية.. وشدد نايف الحجرف على ما تمثله هذه القمة من منصةٍ إقليمية ودولية لتناول ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية وتطلعاتها ولتكامل الجهود نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، لاسيما في ظل ما تشهده من تحديات متسارعة وعلى المستويات والمجالات كافة.

يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرنسا الأسبوع المقبل حيث يلتقي الرئيس الفرنسي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ أن تولى منصبه في ايارالماضي.وافيد أن الهدف من الزيارة بحث "آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء".كما سيناقش الجانبان "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا للوكالة.

أعلن أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، أن أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها. وشدد قرقاش على أن "الإمارات العربية المتحدة لن تكون جزءا من محور ضد إيران، حتى لو أنه ذكر أن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية"، مؤكدا أن "أبو ظبي منفتحة على كل ما يحمي الإمارات دون استهداف دولة ثالثة".وأضاف: "فكرة نهج المواجهة مع إيران ليست بالشيء الذي تتبناه الإمارات".

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه "لم يتحدث معنا أحد حول أي حلف بمعنى الناتو".واستدرك الصفدي في معرض حديثه عن هذا الأمر قائلا "لكن كلنا في المنطقة نشعر بأننا نحتاج إلى تعزيز آليات التعاون العربي وإلى آليات عمل عربية ومؤسساتية قادرة على خدمة مصالحنا وتحقيق الأفضل لشعوبنا ودولنا".واعلن ان "الأردن وكل الدول العربية تؤكد أنها تريد علاقات صحية مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلاقات حسن الجوار، والحوار هو السبيل الأفضل لمعالجة أي توترات موجودة"، مشيرا إلى أن المنطقة فيها "ما يكفيها من الأزمات ولا نحتاج للمزيد من التوتر، ولا بد من معالجات حقيقة لأسباب التوتر حتى نصل إلى العلاقات الصحية التي نريدها جميعاً مع إيران".

قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في نيسان في اليمن لم تحسن الظروف الإنسانية في البلاد. وقال حسام الشرقاوي أن "ارتفاع الأسعار لا يطاق. كان الوضع في اليمن كارثيا بالفعل قبل أوكرانيا، والآن أصبح أسوأ مائة مرة. الأطفال يموتون في اليمن. إنهم لا يعانون فقط، إنهم يموتون من الجوع".

اعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي انسحاب قوات حفظ السلام المصرية من مالي حتى منتصف أب، مشيرة إلى هجمات دامية تعرض لها جنود حفظ السلام هناك.و قتل سبعة جنود مصريين من حفظ السلام في مالي حتى الآن خلال العام الجاري.

فرضت محكمة تونسية على وزير سابق للشؤون الاجتماعية ومسؤولين آخرين حظر سفر بخصوص ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية أبرمتها وزارتا التجارة والشؤون الاجتماعية. "وأحيل المعنيون الى قاضي التحقيق الذي تولى استجوابهم حول ما نسب إليهم من أفعال ليقرر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح مع منع السفر عليهم