اللواء/ أنطوان الأسمر

قال أنه كان لافتا تأكيد السفيرة الفرنسية آن غريو أن الإنتخابات الرئاسية يجب أن تحصل في مواعيدها الدستورية كما حصلت الانتخابات النيابية، لافتة الى أن المجتمع الدولي سيكون يقظاً في هذا الامر، وأنه تم إبلاغ المسؤولين اللبنانيين بذلك، ومشددة على أن ليس هنالك اي شيء يوحي بأنّ هذه الانتخابات لن تحصل في موعدها الدستوري، ومشيرة الى أن العالم كله يريد إتمامها في موعدها، بما فيه روسيا والصين والدول العربية. وأوضح أن هذا الموقف الفرنسي الصريح يتخذ أهميته ليس فقط بمضمونه، إنما أيضا بتوقيته. ونقل عن الديبلوماسيون الغربيون قناعتهم بأن غالبية القوى السياسية لن تقاطع الجلسات المخصصة لإنتخاب رئيس، بعضها عن قناعة وبعضها الآخر عن خوف ورهبة. وتاليا هذه القوى لن تتجاوب وأي توجّه لتكريس فراغ رئاسي، بما يؤدي حكما الى إنتخاب الرئيس في المهلة الدستورية قبل ٣١ تشرين الأول. وقال: لكن هؤلاء الديبلوماسيين يبدون حازمين في أن الاستحقاق الرئاسي لا ينبغي أن يكون مطية لتفشيل تأليف حكومة، أو ذريعة من أجل تبرير التقاعس في التأليف.

نداء الوطن /جويل الفغالي

قالت ان الجو إيجابي بامتياز، إذ بينت إحصاءات المديرية العامة للطيران المدني منذ بداية تموز لغاية 11 منه دخول 181791 راكباً الى لبنان مقارنة مع 93807 غادروا البلاد، المقاهي والمطاعم والملاهي كلها "مفولة" ونسبة الإشغال في الفنادق ترتفع الى حوالى 80 بالمئة. وتخص الأنظار نحو ما يحمله الزوار من فريش دولار. وأضافت أن لبنان يعوِّل على موسم الصيف لينتعش اقتصادياً ويخرج من الأزمة التي شلّت حركته الاقتصادية منذ أكثر من عامين، مستفيداً هذه المرة من الأزمة النقدية التي تصنّفه بالأرخص مقارنة مع دول أخرى. ثلاثة الى أربع مليارات دولار ينتظرها لبنان مع قدوم السياح والتي ستتدفق خلال فترة ثلاثة أشهر. هذا المبلغ يوازي قيمة الدعم الذي يطمح لبنان للحصول عليه من صندوق النقد الدولي، موزّع على دفعات على مدى 46 شهراً. من يسمع بهذه الارقام يظن أن دولارات المغتربين ستؤدي الى تحسين سعر صرف الدولار مقابل الليرة. ولكن الامور ليست هكذا، وسعر الصرف لن ينخفض، لأن الدولارات التي دخلت السوق خلال موسم الصيف، لن تتم الإستفادة منها بشكل إيجابي.