وكالة الأناضول

الأردن يؤكد مشاركة الملك بالقمة الأمريكية العربية في السعودية

يبدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، زيارته للمملكة العربية السعودية، وهى الزيارة التى تكتسب أهمية خاصة كونها تأتى ضمن أولى جولاته بمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والثانية له على الإطلاق فقد وكان زار فلسطين للمرة الأولى عام 1973 عندما كان عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكي.

تُعقد خلال زيارة الرئيس الأمريكى قمة سعودية أمريكية، وقمة أخرى خليجية أمريكية فى جدة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى.

وتعكس الزيارة ـ التى تستبق انتخابات التجديد النصفى للكونجرس المقررة فى نوفمبر ـ حرص قيادات تلك الدول على تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل الأمن الإقليمى.

تؤكد الزيارة أهمية التنسيق بين الولايات المتحدة من جهة والبلدان العربية من جهة أخرى لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الإقليمى والدولى، وتجدد حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة.