الجزيرة - السعودية

وزير الصحة: التعاون السعودي الأمريكي يعزز الصحة العامة وتنمية البحث والابتكار الصحي

نوه معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بالتعاون الصحي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًّا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد. شريكًا إستراتيجياً مهماً في تحول القطاع الصحي بالمملكة وأوضح أن مذكرة التعاون التي سيتم التوقيع عليها مع الجانب الأمريكي تأتي استمراراً للشراكة التاريخية المثمرة والممتدة لعدة عقود بين البلدين في القطاع الصحي، وتأتي في إطار ما توليه المملكة من اهتمامٍ كبير ومتجدد بتعزيز الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتنمية البحث والابتكار في المجال الصحي، حيث تشمل المذكرة الشراكة في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير نظام المعلومات الصحية، ودعم البحث والابتكار في المجال الصحي، وغيرها من جوانب الشراكة والتعاون بما يسهم في تمكين مسيرة التحول في القطاع الصحي في المملكة.

أخبار الخليج - البحرين

رئيس مجلس الشورى: السلطة التشريعية شريكٌ أساسي وداعم للجهود الوطنية الهادفة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الوطني والعالمي

أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن السلطة التشريعية شريكٌ أساسي وداعم لكافة الجهود والمساعي الوطنية النبيلة التي تبذلها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، والتي تصب في سبيل تحقيق الرؤى المشتركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لمنطقة يسودها السلام والازدهار، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به السلطة التشريعية وإسهاماتها في دعم أداء السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في اتخاذ جميع الإجراءات المساندة اللازمة لحفظ الأمن وإشاعته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتسخير الإمكانيات لدعم النمو الاقتصادي واستدامته.