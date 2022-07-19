الديار/ فادي عيد

نقل عن مصادر إلى أن كل المؤشّرات، ومن خلال المتابعين والمواكبين لهذه المسألة، يؤكدون أن لا حكومة جديدة في ما تبقى من العهد الحالي، فالجميع بدأ يتحضّر ويستعد للإنتخابات الرئاسية، وقد ظهر ذلك من خلال مواقف عربية ودولية عبر بعض المؤتمرات والمناسبات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية، ما يؤشّر إلى أن الإنتخابات الرئاسية هي العنوان الأبرز على الساحة الداخلية.

نداء الوطن/ كلير شكر

يقول بعض المتابعين إنّ رهانات الرئيس المكلف تتطلب توافقات سياسية كبرى «لشرعنة» الثغرات الدستورية، وأن المجلس النيابي لا يستطيع «تعويم» حكومة تصريف الأعمال لتمكينها من إدارة البلاد بلا هذه التفاهمات، كما أن التكليف الجديد سيصبح موضع سجال واجتهادات دستورية مشروعة تصل إلى حد اعتبار هذا التكليف وكأنّه لم يكن، بعد الشغور، خصوصاً أن تكليف ميقاتي كان ما دون «الأكثرية المطلقة» في عملية التسمية.