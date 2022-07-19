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الاتحاد الأوروبي يعتزم "مضاعفة" وارداته من الغاز الأذري "خلال بضعة أعوام"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة إلى أذربيجان، اتفاقاً معها لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذري "خلال بضعة أعوام". وكتبت فون دير لايين في تغريدة أوردتها "وكالة الصحافة الفرنسية": "الاتحاد الأوروبي يتحوّل إلى مورّدي طاقة أكثر موثوقية. أنا اليوم في أذربيجان لتوقيع اتفاق جديد. هدفنا مضاعفة عمليات تسليم الغاز الأذربيجاني إلى الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أعوام. هذا البلد سيصبح شريكًا أساسيًا لأمن الإمدادات وعلى طريق الحياد المناخي".

وكالة الأناضول

رئيس وزراء إيطاليا في الجزائر لتوقيع اتفاقيات تعاون

وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى الجزائر للمشاركة في الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية. وأفاد مراسل الأناضول، أنه كان في استقبال دراغي بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان. وسيبدأ بلقاء مع رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لإجراء مباحثات تتوسع إلى أعضاء وفدي البلدين. وبعد اللقاء ستنطلق أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية الإيطالية، قبل حفل توقيع اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، وفق البرنامج. سيعقد منتدى الأعمال الجزائري الإيطالي بالمركز الدولي للمؤتمرات غرب العاصمة لبحث مشاريع شراكة اقتصادية بين رجال الأعمال من البلدين. أعلنت الجزائر، أنها قررت ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي قدرها 4 مليارات متر مكعب نحو إيطاليا، خلال الأيام القادمة على أن تصل إلى 6 مليارات متر مكعب حتى نهاية 2022. جددت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية، عقود توريد الغاز لصالح شركة "إيني" الإيطالية مدة 10 سنوات بكميات تقدر بـ 9 مليارات متر مكعب كل عام.

أعلنت "سوناطراك" زيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا بنسبة 109 بالمئة، خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 6.4 مليارات متر مكعب، لتكون الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائرية.