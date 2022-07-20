الشرق الأوسط 17 /7 /2022

"رحلة الانتقال الأخضر" تبرز مراحل التحول السعودي نحو المستقبل المستدام

في وقت كشفت بيانات رسمية حديثة عن تضاعف الصادرات السعودية للأسواق الأميركية بضعفين خلال الربع الأول، أكد معرض "رحلة الانتقال الأخضر للمملكة" والمقام على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، دور السعودية وتوجهاتها في تعزيز التحول الأخضر ضمن رؤية المملكة 2030، بدءاً بتهيئة المتطلبات اللازمة لذلك تم تخصيص الاستثمارات الكافية، التي تعد استراتيجية تشمل جميع السياسات التنموية للمملكة. ويشرح المعرض "السعودية الأخضر" "والشرق الأوسط الأخضر" وأهداف المبادرتين اللتين أطلقهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والمبادرات المنبثقة عنهما، وحجم الاستثمارات فيها.