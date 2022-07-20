الديار/ صونيا رزق

نقلت عن تشير مصادر سياسية مواكبة لحراكها في بيروت، الى انها تشدّد على تكثيف الجهود بين قوى الإغتراب اللبناني والقوى السيادية والاصلاحية في الوطن، لإنقاذه مما يعانيه، والعمل والتنسيق لخوض الإستحقاقات بالوحدة والتلاحم، تحت شعار" في الجمع قوة"، مع السعي الدائم لإبقاء التواصل بين لبنان والاغتراب ورأت المصادر المذكورة بأنّ مهمة اللجنة ليست سهلة، خصوصاً مع النواب "التغييريين" بعد رسوب عملية توحيدهم في انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونائبه والتكليف الحكومي، مع ما جرى من تسويات في الخفاء برزت لاحقاً في العلن، من خلال البعض الذين دخلوا الاصطفافات لمصالح خاصة، فيما الحاجة اليوم الى ترتيب البيت المعارض وإتخاذ القرارات الحاسمة في القضايا المصيرية، لافتة الى انّ الخطوط الديبلوماسية العربية والغربية تعمل بقوة اليوم، للوصول الى إسم رئاسي وسطي حيادي، لانّ المضيّ برئيس مخالف لهاتين الصفتين، يعني الفراغ في قصر بعبدا حتى اجل طويل.

نداء الوطن/ الآن سركيس

راى ان ووِفق المعطيات المتوفرة، فإن الأزمة الحكومية موجودة وستتمدّد، وكل الرهانات الخارجية سقطت ولا يظهر أن هناك بصيص أمل للحل المرتقب، وإذا كان هذا البصيص موجوداً فسيظهر حكماً في الإستحقاق الرئاسي وليس الحكومي. من هنا، يفهم ميقاتي خيوط اللعبة جيداً، فهو راهن سابقاً على الضغط الدولي لتأليف حكومته المستقيلة حالياً لأن وقتها كانت الأجندة الإقليمية والدولية تدفع نحو التأليف، أما اليوم فإن هذه الأجندة تركّز في الشكل على ضرورة تأليف حكومة، لكن المضمون يتجه نحو الضغط من أجل انتخاب رئيس جمهورية سريعاً وعدم الدخول في الفراغ الرئاسي.