الوكالة الوطنية للإعلام

الاتحاد الأوروبي بدأ مفاوضات ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته

بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته، في خطوة كثيراً ما انتظرتها الدولتان نحو الانضمام للتكتل الذي يضم 27 دولة وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين رئيسي الوزراء الألباني إيدي راما والمقدوني الشمالي ديميتار كوفاسيفكسي وقالت: "هذا ما انتظره مواطنوكما منذ مدة طويلة وسعوا جاهدين من أجله، وهذا ما يستحقونه". ومع ذلك قد تستغرق عملية الانضمام سنوات، لكن هذه الخطوة الرمزية تمثل نصراً صغيراً للدولتين المرشحتين وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".. وقال كوفاسيفسكي الذي واجهت بلاده الكثير من العراقيل ومنها ما اضطرها إلى تغيير اسمها في المسار نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي،: "بسرور كبير وبعد 17 عاماً، نبدأ أخيراً المفاوضات". أضاف: "إننا نفتح آفاقاً جديدة لبلادنا وللمواطنين وبالتأكيد سننضم للأسرة الأوروبية الكبيرة".

وكالة الأناضول

فرنسا والإمارات تدعوان لتكثيف الجهود لحل أزمة أوكرانيا

دعا الرئيسان، الفرنسي إيمانويل ماكرون والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الروسية الأوكرانية. كما أعرب الرئيسان في بيان ختامي مشترك عن قلقهما العميق بشأن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الوضع الإنساني وآثارها على أسواق السلع العالمية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام". وجاء في البيان أنه "تلبية لدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بزيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية استغرقت يومين 18 - 19 تموز الجاري".

كما اتفق الزعيمان على "إقامة شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الدولتين والتي تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز أمن الطاقة واستقرار تكلفتها". ورحب الرئيسان، بالاتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "توتال للطاقة" حول توفير الوقود بهدف زيادة أمن إمدادات الوقود في فرنسا. وجاءت الاتفاقية في الوقت التي تبحث فيه الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي، بما فيها توسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية على خلفية الحرب التي شنتها موسكو ضد كييف. وأكدت الإمارات وفرنسا بصفتهما عضوين مؤسسين في التحالف الأمني الدولي منذ عام 2017، التزامهما بمكافحة التطرف والجريمة العابرة للحدود، من خلال تبادل الخبرات ومواصلة تعزيز الجهود المشتركة مع بقية الدول الأعضاء.

وأعرب الرئيسان عن أملهما في أن تؤدي المفاوضات النووية مع إيران إلى اتفاق يضمن تعزيز الأمن الإقليمي.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول العمل المناخي لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين فرنسا والإمارات.