الشرق الأوسط 18-7-2022

بيد رورافضا" الحديث عن النصر : لا اريد العودة الى الوراء

اكد البرتغالي بيدرو المدرب الجديد لفريق الخليج ان بحوزته مشروعا خاصا مع النادي ويرغب في إنجازه وقد اتفق مسبقا مع الإدارة على ما يخص هذا المشروع .

ليفاندوفسكي يودع البايرن وينتظر تحديا جديدا في صفوف برشلونة

ودع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي زملاءه في بايرن ميونخ الألماني بكلمات مؤثرة قبل الانتقال لخوض تحد جديد مع برشلونا الاسباني .

الديار 19-7-2022

بطولة العالم في الفورمولا واحد

هورنر: لا تهاون بالرغم من مشاكل فيراري

اعلن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بل ان العلامة النمساوية لا تتهاون مطلقا بالرغم من مشاكل موثوقية محركات غريمتها فيراري في موسم 2022 للفورمولا واحد .

مانشستر سيتي يحسم مستقبل برناردو سيلفا

حسم الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي مصير جناحه البرنغالي برناردو سيلفيا ومستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

الكشف عن كواليس انتقال ديبالا الى روما

تعد صفقة انتقال المهاجم الارجنتيني باولوديبالا لصفوف روما خلال الانتقالات الصيفية بمثابة حلم لم تكن جماهير النادي تتوقع حدوثه.

نداء الوطن 20-7-2022

عقد جديد للأيتون ب133 مليون دولار

حسم فينيكس صنزموضوع نجمه دي اندري أيتون الذي لعب دورا"كبيرا" في قيادته الى نهائي الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة الموسم قبل الماضي .باللأبقاء على خدماته بعقد جديد يمتد للمواسم الأربعة في مقابل 133 مليون دولار .

سباق فرنسا:المرحلة ال16 لهول

توج الكندي هوغو هول بالمرحلة السادسة من سباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية بين كاركاسون واهدى فوزه الى شقيقه الذي توفي بداعي المرض قبل فترة وجيزة.

فيدال يحلم بلقب "ليبرتادوريس"

قال لاعب الوسط التشيلي ارتوروفيال المنضم الى فلامنغو البرازيلي بعدما امضى 15 عاما" متنقلا" بين الأندية الأوروبية ان اختياره كان مدفوعا" بالرغبة في الفوز بكأس ليبرتادوريس المرادفة لمسابقة دوري ابطال أوروبا.