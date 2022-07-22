TL

أمل اللبنانيون الإفادة من النافذة السياحية المتاحة بفعل تدفق الوافدين عل اقتصادهم ينتعش ولو قليلا أو بأضعف الإيمان علهم يتصالحون مع خبز يومهم لكن ما يدخل لبنان عبر أبوابه المشرعة من ويلات الداخل والخارج ضيق نافذة الأمل السياحية وأضاع البلد ما بين الفقر والعتمة وتعطيل المؤسسات الدستورية والإدارات العامة مع تأثير ذلك على القطاع الخاص وعلى الحياة بصفة عامة حتى بتنا نقترب أكثر فأكثر نحو خطر انحلال الدولة بكل معنى الكلمة.

المنار

نريد اتفاقا في اقرب وقت ممكن لترسيم الحدود البحرية. هذا ليس طلب المسؤولين اللبنانيين من عاموس هوكشتاين، وانما طلب رئيس وزراء العدو يائير لبيد الذي لم تعد تغيب عن باله صورة المسيرات التي رسمت اقوى المعادلات اللبنانية فوق حقل كاريش. فالخشية الاسرائيلية وحتى الاميركية كبيرة جدا من تهديدات حزب الله التي تؤثر على عمليات التنقيب عن الغاز – كما قالت مواقع عبرية عبرت عن ضيق خياراتهم وحاجتهم الى منع الامور من الانزلاق نحو الاشتباك.

nbn

أسبوع آخر أنتصف وربما ينطوي هو الاخر من دون ان تلوح بشائر أي إنفراج في ملف التأليف الحكومي وتبدو الأمور مقفلة أمام أي نبأ حكومي إيجابي وقت لا يرصد أي تواصل على خط بعبدا - السراي في ظل القطيعة السائدة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

mtv

قضية المطران موسى الحاج تتفاعل. النواب والقيادات المسيحية وغير المسيحية يؤمون الديمان استنكارا للتوقيف الذي استمر اكثر من ثلاث عشرة ساعة. حتى القاضي فادي عقيقي طلب لقاء البطريرك الراعي، لكن سيد بكركي رفض مشترطا بداية اعادة الاموال والمساعدات التي صودرت من النائب البطريركي.

NTV

استقر النزاع على قضية المطران موسى الحاج التي اتخذت ابعادا سياسية ودينية وطائفية ولن تنته ذيولها الا بتنحية القاضي فادي عقيقي كطلب للكنسية ورعيتها من المارونية السياسية.

وفتح هذا الصراع نقاشات داخلية حول دور المحكمة العسكرية وصلاحيتها في توقيف رجال دين اجاز لهم التدبير اللبناني العبور بما "حملوا " من الاراضي المحتلة الى لبنان.. لكن.. كان للقاضي عقيقي كلام آخر قال انه يستند فيه الى القانون .

OTV

مساء الأحد 31 تموز الجاري، وبحسب معلومات خاصة بال او.تي.في، يعود الى بيروت الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، على ان يعقد محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المولج دستوريا بالتفاوض، يوم الأول من آب المقبل، الذي يصادف عيد الجيش.

LBC

"ما في شي ماشي بالبلد إلا السياحة والمهرجانات"، و"ما في شي بفرفح القلب إلا انتصارات المنتخب اللبناني لكرة السلة الذي يستعد لمباراة نصف النهائي لبطولة كأس آىسيا في إندونيسيا بعد غد السبت الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت، حيث يواجه الأردن.

الميادين

قال الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا اشاعات حول معاناته مشاكل صحية.

الجزيرة

اعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حل مجلسي الشيوخ والنواب، الامر الذي يؤدي تلقائيا الى اجراء انتخابات مبكرة.

العربية

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته، على ما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.