لبنان الحر

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بانه "اي كانت الملابسات وراء توقيف المطران ​موسى الحاج​ الا انه من المفيد التنبيه بان المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار.

صوت لبنان

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكستين سيزور لبنان بعد أقلّ من أسبوعين.

radio orient

أشار شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ الشيخ ​نصرالدين الغريب​، في بيان، الى أن "على اثر عودة ​المطران موسى الحاج​ من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ودخوله إلى ​لبنان​ من معبر ​الناقورة​ المزعوم وتصريحه بما كان ينقل من المال، ومن جهات مشبوهة إلى اللبنانيين، ننؤكد بإسمنا وبإسم الهيئة الروحية لطائفة الموحدين أننا نرفض أيّة علاقة مع العدو الإسرائيلي مهما كانت الأسباب والذرائع والدوافع".

اذاعة النور

قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد لقائه مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ‏في الديمان: "متفاهمون دائما مع البطريرك الراعي والعلاقة معه ممتازة وستبقى كذلك وأنا مع ‏التحييد ولكن مع الواقعية أيضاً‎".‎

صوت المدى

دان عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​رازي الحاج​ "بأشد العبارات ما جرى مع النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، ​المطران موسى الحاج​، ونطالب بإحالة القاضي ​فادي عقيقي​ فوراً إلى ​التفتيش القضائي​ تمهيداً لمحاكمته أمام ​المجلس التأديبي​، وتنحيته عن منصبه الذي بات يستغله لتنفيذ أجندات سياسية مشبوهة".