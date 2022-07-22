تحقق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في نشاط شركة "هواوي" للاتصالات الصينية، لمخاوفها من أن الأبراج الخلوية الأميركية المزودة بالمعدات التابعة لعملاق الاتصالات الصيني يمكن أن تلتقط معلومات حساسة من القواعد العسكرية وصوامع الصواريخ التي يمكن للشركة بعد ذالك إرسالها إلى الصين وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن شخصين مطلعين.

أعلنت المحكمة العليا البريطانية الخميس أنها حددت يومي 11 و12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 للنظر في طلب الحكومة الاسكوتلندية الخروج من اتفاق مع لندن لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال.

أدى رانيل ويكريميسينغة اليمين الخميس رئيساً لسريلانكا فيما تسببت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها في تلاسن بين واشنطن وبكين وأدى ويكريميسينغة (73 عاماً) الذي انتخبه البرلمان الأربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جاياناثا جاياسوريا في مجمع البرلمان الخاضع لحراسة مشددة كما أعلن مكتبه. وكان من المقرر أن يبث الاحتفال القصير على التلفزيون مباشرة لكن التغطية قطعت مع دخول ويكريميسينغة وزوجته مايثري المبنى بعد عرض عسكري وفق وكالة الصحافة الفرنسية وقال مسؤول دفاعي للوكالة إن تحقيقاً فتح لمعرفة سبب انقطاع البث المفاجئ.