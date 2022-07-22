نداء الوطن – كلير شكر

تناولت زيارة المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان، وقالت بدأ السفير الفرنسي لقاءاته باجتماع مع الهيئات الاقتصادية، وخاض أمس أكثر من ساعة من النقاش التفصيلي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فيما قامت به حكومته من "إنجازات إصلاحية". كذلك حاول السفير الفرنسي الاستفسار عن تفاصيل الخطوات التي أحرزتها الحكومة اللبنانية في هذا الصدد وعن مصير المشاريع التي ينكب مجلس النواب على دراستها. وخصوصاً إقرار القوانين ذات الصلة مثل الموازنة العامة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية. وفي هذا السياق، يقول أحد المواكبين لجولة دوكان إنّ أبرز مستجدّات جولته تتصل بإصراره على ثلاثة ملفات: إقرار الموازنة العامة، تحديد سعر موحد للصرف، وتحديد مصير الودائع أي توزيع الخسائر، ويطالب السفير الفرنسي بحسمها بشكل متزامن. أمّا غير ذلك، فلا يحمل الموفد الفرنسي أي طرح جديد قد يخرق المشهدية أو يضيف أي معطيات جديدة. إضافةً إلى ذلك حتى الآن، لا مؤشرات جدية تفيد عن مبادرة متكاملة قد تقودها باريس لإتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، أو بعد أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لكنّها تولي اهتماماً استثنائياً بشأن الملف الإصلاحي وتسعى لاستثمار الوقت الضائع في سبيل الضغط على السلطات اللبنانية، التشريعية والتنفيذية لإقرار ما تبقى من إصلاحات مطلوبة من صندوق النقد، على أمل الانتهاء منها خلال المهلة الفاصلة قبل إتمام الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة. ولهذا يسعى رئيس الحكومة المكلف إلى تركيز نشاطه في هذا السياق، واضعاً جانباً ملف التأليف الذي يواجه الشروط والشروط المضادة التي تحول دون إتمامه في الوقت الحاضر.

الجمهورية – إيفا أبي حيدر

تحدّثت عن زيادة الرواتب للقطاع العام وقالت لا يزال الجدل قائماً منذ العام 2017 حتى اليوم ما إذا كان إعطاء سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام هو السبب الذي أدّى إلى الانهيار المالي الذي نعيشه حالياً. والاكيد انّ هذا السيناريو مرشح ليتكرّر اليوم، من خلال تحميل موظفي القطاع العام إستباقياً مسؤولية التضخم المفرط وارتفاع سعر الدولار الى مستويات قياسية في حال حصلوا على زيادة على الرواتب والأجو. وتساءلت ما هو الثمن المقبول الذي سيعيد الموظف الى عمله؟ وما ستكون تداعياته على المجتمع؟ وفي السياق يقول رئيس رابطة موظفي الدولة حسن وهبة أنّه ما عاد باستطاعة الحكومة ان تستمر من دون تعديل الدولار الجمركي لأنه وفق الموازنة فإن كل الرسوم موضوعة وفق سعر صرف 1500 ليرة. أمّا عن الشروط التي تُعيد موظفي الدولة الى العمل، يقول وهبة ان رابطة موظفي القطاع العام طرحت مبادرة أمام وزير المال تقضي بإعطاء حوافز للموظفين الى جانب بدل النقل الذي هو 95 ألف ليرة يوميا والى جانب المساعدة الاجتماعية التي تعادل راتباً، وهي 10 ملايين ليرة في الشهر كحد أدنى. وأكد وهبة انّ هذا الطرح إذا ما تمّ السير به نعود الى العمل، على ان هذا الطرح هو جزئي وقابل للتعديل إذا ما تقلّب سعر الصرف صعوداً. وأضاف أنّ موضوع هذه الزيادة لا يزال عالقاً عند رئيس الحكومة الذي يربط السير بهذه المبادرة برفع الدولار الجمركي، كذلك إنّ مبلغ العشرة ملايين بالكاد تكفي الموظف ناهيك عن كلفة الاستشفاء والطبابة واقساط المدارس.