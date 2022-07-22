الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون إلتقى دوكان: مصرون على الإصلاح للانطلاق بالتعافي ونتمنى على فرنسا حض مسؤولي صندوق النقد على إبرام الاتفاق اللازم بعد الإصلاحات الأولية

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إصراره على "مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من اجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان"، متطلعا الى "ان يعمد المجلس النيابي الجديد الى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون "الكابيتال كونترول" وغيرها من مشاريع القوانين المحالة اليه لدراستها التزاما بتحقيق هذه الغاية". وشدد الرئيس عون على "استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني"، متمنيا على فرنسا "ان تعمل على حض المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية"، شاكرا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "عنايته الدائمة بلبنان، على الرغم من جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه بعد إعادة انتخابه، والتي ترجمت أخيرا من خلال الدعم الفرنسي - السعودي للشعب اللبناني من خلال سلسلة من برامج الانماء والمشاريع الإنسانية، إضافة الى تقديم فرنسا هبة للبنان كناية عن 50 حافلة للركاب لتشجيع النقل المشترك".

وكالة الأناضول

تركيا: نرفض انتهاكات اليونان لمياهنا الإقليمية ومجالنا الجوي

شدد مجلس الأمن القومي التركي على رفضه مضي اليونان قدما في زيادة انتهاكاتها للمياه الإقليمية للبلاد ومجالها الجوي. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، الخميس، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة. وأشار البيان إلى أن المجلس اطلع خلال الاجتماع على معلومات عن العمليات المتواصلة بحزم ونجاح داخل البلاد وخارجها ضد كافة التهديدات والمخاطر تجاه وحدة البلاد وبقائها، على رأسها تنظيمات "بي كي كي" و"بي واي دي/ واي بي جي" و"غولن" و"داعش" الإرهابية، وبحث اتخاذ تدابير إضافية بهذا الصدد. ولفت إلى أن الاجتماع قيّم المرحلة التي وصلت إليها مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي المرتكب لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016. وأكد المجلس مواصلة تركيا جهودها المبذولة بحزم للقضاء التام على شبكة الخيانة "غولن" المتعاونة مع التنظيمات الإرهابية والبؤر التي تستهدف استقرار تركيا وأمنها. ولفت البيان إلى أن المجلس بحث بالتفصيل قمة قادة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد ونتائجها، مبينًا أن تركيا أوفت بمسؤولياتها حيال الحلف الذي تنتمي إليه منذ 70 عامًا بكل صدق وبشكل كامل، وتنتظر نفس النهج من أعضاء الحلف الآخرين. ودعا البيان حلفاء تركيا في الناتو إلى الوقوف بجانب أنقرة وتقديم الدعم لها في كفاحها ضد "غولن" و"بي كي كي/ كا جي كا ـ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابية بكل مسمياتها.