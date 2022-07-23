TL

شدد المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان عشية اختتامه زيارته لبنان على أن باريس والرئيس ايمانويل ماكرون لن يتركا لبنان الا انهما ينتظران من لبنان ان يسارع فورا إلى الإيفاء بالتزاماته ويشرع فورا في تحضير الارضية لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الذي يجنب لبنان السقوط أكثر.

المنار

عند حدود الجوع اليومي يتقلب اللبناني بين الخبز والكهرباء وتجار الماء والدواء، فيما لم يحضر لبنان على طاولة حلفاء هؤلاء من اميركيين واوروبيين الا بملفي توطين النازحين واللاجئين، كما قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم..

nbn

جال المنسق الفرنسي الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان اليوم على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي وبعض الوزراء. وقد أكد رئيس الجمهورية للموفد الفرنسي مواصلة العمل لتحقيق الإصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

mtv

ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أكد لل "ام تي في" ان الوسيط الاميركي اموس هوكستين سيزور لبنان بعد اقل من اسبوعين، ما يعني انه يحمل جوابا اسرائيليا على الطرح اللبناني. فهل سيكون الجواب سلبيا او ايجابيا؟ وهل يسبق ملف الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، ملف الترسيم الحكومي بين الرئاستين الاولى والثالثة؟

NTV

كشف اللواء عباس ابراهيم عن لقاء سوف يعقد في بغداد قريبًا بين وزيري خارجية السعودية وإيران وقال ابراهيم إن لبنان ليس حاضرًا على طاولة المجتمعين الإقليمي والدولي الا لكونه وطنا جديدًا للاجئين والنازحين.

OTV

بحسب معلومات خاصة بالـ او.تي.في، يعود إلى بيروت الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، على أن يعقد محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المولج دستوريا بالتفاوض، يوم الأول من آب المقبل، الذي يصادف عيد الجيش.

LBC

في قضية المطران موسى الحاج، المعطيات عند المواقف التالية: لن تتراجع بكركي عن مواقفها، لأنه بحسب قناعتها فلا أحد يستجوب المطران لأنه لم يرتكب أي جرم في الأساس. وتصر الكنيسة المارونية على احالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته. كذلك تشدد على ضرورة استعادة اغراض المطران الشخصية، والامانات التي كان ينقلها الى أصحابها في لبنان لتسلم اليهم.

الميادين

في غارات جديدة، أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا فجر السبت، أنّ مقاتلات إسرائيلية شنّت سلسلة من الضربات الجوية على مناطق قريبة من العاصمة السورية دمشق ما أسفر عن خسائر بشرية.

الجزيرة

دان البرلمان العربي الهجوم التركي" الغاشم على محافظة دهوك بإقليم كردستان بالعراق، والذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وجرح عشرات آخرين"، مؤكدا في بيان، أن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكاُ سافراً لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار".

العربية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم إن بلاده لم تنفذ أي هجمات تستهدف المدنيين في محافظة دهوك العراقية حيث أسفرت ضربة جوية عن مقتل ثمانية وإصابة 23 في اليوم السابق، مضيفا أن السلطات العراقية يجب ألا تسقط في هذا "الفخ".