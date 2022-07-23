لبنان الحر

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بانه "اي كانت الملابسات وراء توقيف المطران ​موسى الحاج​ الا انه من المفيد التنبيه بان المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار.

صوت لبنان

اشار وزير ​العدل​ في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​، إلى "انني سعيت الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف ​المطران موسى الحاج​، وارسلت كتاباً لمدعي عام التمييز عويدات ولم احصل على جواب حتى الآن"، مشيراً إلى أن "عويدات طلب من القاضي عقيقي تحويل الملف لوزير العدل".

radio orient

أشار ​المطران بولس صياح​، الى أن "ما يثير العجب في قضية النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، ​المطران موسى الحاج​، هو إستنكار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي​ وبعض النوّاب ورؤساء طوائف من جهة، ومن جهة أخرى الأمور على الأرض تسير باتجاه معاكس".

اذاعة النور

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خلال خطبة الجمعة إلى أن "الوضع المالي والتدهور النقدي والمعيشي يعيد رسم ملامح لبنان، وسط حصار أميركي إقليمي يعمل على هدم القطاعات المالية النقدية المعيشية، بهدف تفريغ لبنان. ولكن مهما حصل الميزان الإقليمي لن يستطيع تغيير هوية لبنان، بل لبنان سيخرج أقوى من هذه المحنة التاريخية، والأيام شواهد إن شاء الله".

صوت المدى

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة لما تشكله من تطوير للنظام من جهة، وحاجة إنمائية للمناطق اللبنانية كافة. ولفت الرئيس عون الى ان اتفاق الطائف لحظ ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية والمؤسف ان الجهود التي بذلت في هذا المجال لم تصل الى نتائج عملية بعد على رغم أهمية مثل هذه الخطوة التي تعزز الوحدة الوطنية وتحقق الانماء المتوازن.