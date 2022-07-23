وقّعت روسيا وأوكرانيا اتفاقاً، اليوم (الجمعة)، لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في اتفاق قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه سيساعد على تخفيف أزمة الغذاء العالمية. وقّع وزيران من روسيا وأوكرانيا الاتفاق بشكل منفصل وتجنبا بحرص الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح في المراسم التي أُقيمت لتوقيع الاتفاق في إسطنبول.

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصاً أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس"، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وبذلك، تكون واشنطن قد زودت كييف بما مجموعه 20 وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة. وتشمل الشحنة الجديدة أيضاً 500 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست"، وفق ما أورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، من أن بـرنـامـج إيـــران الــنــووي "يـتـقـدم بسرعة"، وأن رصد الوكالة لما يجري هـنـاك مـحـدود للغاية. وفـي طـهـران، قال وزيـر الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن ٩٦ في المائة من نص الاتفاق النووي جاهزة، مشيراً إلــى أن مــا يـنـقـصـه يـعـود إلــى طلب طــهــران الــحــصــول عـلـى "ضـمـانـات اقتصادية".

أدانت محكمةٌ فدراليّةٌ أميركيّةٌ المستشارَ السّابق للرئيس الأميركيّ السّابق دونالد ترامب، ستيف بانون، بتهمة عرقلة تحقيق الكونغرس بعد رفضه التّعاونَ مع لجنة التّحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول. واجتمعت هيئةُ المحلفين في محكمةٍ فدراليّة بواشنطن لنحو ثلاث ساعاتٍ، الجمعة، وتوصّلت إلى أنّه مذنبٌ في التّهمتَين الموجَّهتَين له، وهو يُواجِهُ عقوبةَ السّجن ما بين شهرٍ وسنةٍ لكلٍّ من هاتَين التّهمتَين.