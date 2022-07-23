الجمهورية/ جورج شاهين

تناول موضوع ترسيم الحدود وقال بمقدار ما أوحَت به المواقف والتسريبات الخاصة بعودة قريبة للوسيط الاميركي آموس هوكستين المكلف ملف ترسيم الحدود البحرية الى بيروت حاملاً الرد الاسرائيلي على الطرح اللبناني الاخير من أجواء إيجابية، بمقدار ما ارتفعت المخاوف من إمكان وقوع لبنان في الفخ مرة اخرى. وأضاف أنّه بعد التسريبات عن لقاءات السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا وما كشفت عنه في أكثر من مناسبة، والتي تلاقت مع بيانات وزارة الخارجية والناطق الرسمي باسمها تلاحقت المواقف الايجابية في شأن عودة هوكستين إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري وهناك من توقّع الزيارة في 31 منه. وفي هذا السياق، فإنّ المعلومات النادرة من تل أبيب لم تشر بعد إلى اي معطيات بشأن الجواب الإسرائيلي حتى إنّ التقارير الدولية التي كانت تصدر من هناك كانت توحي بكثير ممّا هو مفقود اليوم. وعليه، فإنّ ذلك يستدعي الحذر أكثر من اي وقت مضى، وهو ما رَدّته المراجع الديبلوماسية إلى عدة أسباب، منها: الخوف من المزايدات الداخلية الاسرائيلية بين المتنافسين في الانتخابات النيابية المقررة في مطلع الخريف المقبل، ضرورة التنبّه إلى انّ تريّث اسرائيل في تقديم أجوبتها والمماطلة في تسليمها لهوكستيين، سمح لحزب الله بالدخول على خط المفاوضات بمُسيّراته التي تَحكّمت الى درجة ما بالموقف الاسرائيلي لجهة النية بعدم اعطاء خطوة الحزب اي اهمية تنعكس على الموقف النهائي من عملية الترسيم. المخاوف الجدية من سيناريو يسمح للمماطلة في البَت بالخطوات النهائية لترسيم الخط النهائي لحسابات اخرى تسمح بإبقاء الملف مفتوحاً على مساحة المفاوضات الدولية والاقليمية وهو ما يمكن استخدامه من الجانب الاسرائيلي، كما الايراني، في مفاوضاتهما المعقدة على أكثر من مستوى. وعلى هذه الخلفيات، ولأسباب أخرى متفاوتة، فإنّ المخاوف على مصير مهمة الوسيط الاميركي ما زالت في محلها. كذلك هذه المعطيات المتشابكة نسجت الاجواء المترددة على أكثر من مستوى لجهة فشل كل المساعي المبذولة لإقفال هذا الملف أو بالعكس. وفي سياق متّصل، تساءل هل يكفي الإعلان عن النيات الاميركية لننتظر النهايات السعيدة في ملف معقّد الى هذه الدرجة، بَدل القيام بالمساعي التي تثبت حق الطرفين في مواردهما وثرواتهما لإقفال باب المزايدات القائمة بينهما والتوجه إلى حل قانوني وعادل بما تكفله قوانين البحار والمحاكم الدولية يُرضي الجميع في آن؟

نداء الوطن/ جويل الفغالي

تحدّثت عن القطاع الصحي في لبنان وقالت منذ بدء الأزمة، لم نرَ أي خطة جدية رغم كل التحذيرات التي أطلقها المعنيون في هذا القطاع، متسائلةً من ينقذ القطاع الصحي في لبنان؟ وأردفت قائلةً الى جانب فواتير الاستشفاء الباهظة، يعاني لبنان اليوم من هجرة جماعية لآلاف الأطباء والممرضين. وفي هذا السياق، يشير نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن "نسبة الإشغال في المستشفيات انخفضت اليوم الى 50 بالمئة، وواحد من أبرز الأسباب هو النقص في الطاقم الطبي والأطباء. ويتحمل المرضى استهتار الحكام في بلادي الذين أوصلوا الشعب اللبناني الى هذه الحالة من الذّل والفقر والتعتير". وأضاف هناك عدد من المستشفيات لم تعد قادرة على الصمود، منها من اتجهت الى نقل ملكيتها كي لا تقفل أبوابها، وأخرى مهددة بالإقفال، لأن الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان باتت أكبر من قدرة المستشفيات على الاستمرار. ومن التحديات والمشاكل التي تواجهها المستشفيات أيضاً المصاريف التي أصبحت تفوق إيراداتها، وبالرغم من الفروقات التي تتقاضاها من المرضى، فهي تعاني اليوم من صعوبات مالية عدّة لا سيما لجهة تأمين الأموال النقدية وما يفرضه مستوردو الأدوية والمستلزمات الطبية والتي لم تعد مدعومة، وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات التي ترتفع بشكل يومي وتدفع بالدولار الأميركي النقدي، إضافة الى كلفة الأجور التي تزيد تقريباً كل شهر. كل هذه المشاكل تهدد القطاع الاستشفائي في لبنان، ولا يوجد أي حل مضمون لانتشال القطاع من أزمته رغم كل الصرخات والتحذيرات، بل بقيت الأمور على حالها من دون معالجة، والوضع لا يبشر بالخير". أمّا فيما يخصّ شركات التأمين يقول هارون: "بالنسبة لبوالص التأمين بالفريش، لا يتعرف المريض على أي فروقات، حيث تقوم شركة التأمين بتحويل الأموال مباشرة الى حسابات المستشفى بالفريش دولار، وذلك بعدما أجرينا بعض الحسومات لشركات التأمين لتتمكن من تقاضيها فريش من زبائنها، وأصبحت التعرفة أقل مما كانت عليه قبل الأزمة". وأضاف ما ينقص لبنان اليوم هو خطة شاملة ومدروسة تنهض بكل القطاعات معاً. فالمواطن يدفع الثمن، ولا إمكانية لدى المستشفيات لتأمين العلاجات اللازمة للمريض في كل الأوقات. وختم قائلاً: نعم لقد أصبح الموت أهون من أن يبتلى المواطن بمرض يضعه بين أيدي المستشفيات.