روسيا اليوم

غوتيريش يوقع مذكرة بشأن توريد المنتجات الزراعية من روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقع مذكرة حول توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية وقالت الوزارة في بيانها: "التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالأمين العام للأمم المتحدة، حيث وقع أنطونيو غوتيريش على مذكرة تعاون بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تسهيل توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".