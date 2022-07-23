وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا تسهم بدرء خطر الجوع عن مليارات البشر

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته لمساهمة بلاده في اتفاقية شحن الحبوب الأوكراني التي أزاحت أزمة الجوع التي هددت مليارات البشر. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال الرئيس التركي: "نعيش فرحة إطلاق مبادرة من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في حل أزمة غذاء شغلت العالم بأسره لفترة طويلة". ودعا كافة الأطراف للمساهمة في درء خطر الجوع الذي يهدد مليارات البشر في إفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا. وأوضح أهمية الاتفاق المبرم في الأمن الغذائي العالمي في الوقت الذي تشهد فيه الأرض موجات حر وجفاف وتراجع بإنتاج الغذاء، وتشهد فيه تضخم في أسعار الغذاء. ووصف مرحلة ما قبل توقيع الاتفاق بأنها "شاقة" خلال التواصل مع السلطات الروسية والأوكرانية والأمم المتحدة، وتواصله شخصيا مع نظيريه الروسي والأوكراني. وأضاف أردوغان: "مع بدء حركة السفن في الأيام المقبلة نكون قد فتحنا مجرى تنفس من البحر الأسود إلى العديد من دول العالم".