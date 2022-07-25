TL

حقق لاعب منتخبنا الوطني وائل عرقجي لقب "أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022".

وكان قد حل لبنان وصيفا لبطل آسيا لكرة السلّة بعد خسارته النهائي أمام أوستراليا بنتيجة 75 - 73 في مباراة بطولية للبنان.

المنار

اختُتمَ الاُسبوع، لا جديدَ في ملفِ تشكيلِ الحكومة، بعدما تَجمدت الاتصالاتُ بينَ المعنيين، ومعَ هذا الركودِ السياسي، تُركَ البلدُ للطوابير. تجمعاتٌ طويلةٌ أمامَ الافرانِ تنادي بما تبقَّى من سَترٍ للفقيرِ، وتطالبُ بالحصولِ على رغيفِ الخبز، وطابورٌ خامسٌ يتحينُ الفرصةَ للّعبِ على الخلافاتِ الداخليةِ أينَما وَجد أرضاً خِصبةً لذلك.

nbn

في الشأن السياسي جمود مميت أصاب ملف الـتأليف الحكومي بداء الكربجة حتى ليبدو وكأنه بات في خبر كان .أكثر من هذا يبدو ان ثمة كثيرا من قلة المسؤولية في متابعة هذا الموضوع على حد كبير ، ما لاحظه المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل .

mtv

أخمد عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من المراكز المجاورة، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، وبعد جهود مضنية استمرت ساعات، حريقاً شبّ في 35 خيمة داخل مخيم للنازحين السوريين في تل حياة - سهل عكار.

NTV

البطريرك الراعي تحدث عن عقدِ مؤتمرٍ دُوَليٍّ خاصٍّ بلبنان لبتّ المسائل المسمّاة "خلافيّة"، ويعجز اللبنانيون عن حلّها.

OTV

في انتظار عودة آموس هوكشتاين مساء الأحد المقبل الى لبنان، حَبْسُ أنفاسٍ سياسي قبل أن يكون نفطياً، لما لملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من انعكاسات مرتقبة على الاستحقاقات اللبنانية الداهمة، على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية وحتى العسكرية والأمنية، وصولاً إلى السياسية، على المستويين الرئاسي والحكومي.

LBC

محاولة جديدة اليوم لمعالجة إضراب القطاع العام، من خلال اجتماع يرئسه الرئيس ميقاتي في السرايا، الرابعة من بعد ظهر.

الميادين

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمراً أميرياً بتعيين الفريق أول أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

الجزيرة

وصل أكثر من ألف مهاجر خلال الساعات الأخيرة إلى إيطاليا، فيما ينتظر مئات آخرون على متن سفن إنسانية، في وقت تستعد البلاد لانتخابات نيابية يرجح أن يهيمن اليمين المتطرف على نتائجها.

العربية

يبدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آلـ نهيان، اليوم الأحد، زيارة إلى فرنسا لبحث أهم الملفات العربية والإقليمية وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب.

وسيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإماراتي في قصر الإليزيه، حيث سيبحث الجانبان ملفات عدة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.