لبنان الحر

اعرب رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ عن اعتزازه بلاعبي ​منتخب لبنان​ لكرة السلة، على الرغم من الخسارة التي تعرض لها المنتخب اللبناني امام منتخب ​اوستراليا​ (حامل اللقب والثالث في التصنيف العالمي)، بعد ظهر اليوم في نهائي كأس آسيا لكرة السلة التي استضافتها ​اندونيسيا​.

صوت لبنان

تحت عنوان "رشميا تعيش الفرح"، نظّمت "لجنة مهرجانات رشميا" برئاسة سلوى ابي صابر خطار وبدعم من رابطة الشبيبة الرشماوية مهرجاناً قروياً على مدى يومي السبت والاحد أحياه الفنان رواد زين الذي قدّم مجموعة من الاغاني لإبن عمه النجم ملحم زين، وشاركت فيه فرقة Flam’z التي قدّمت باقة من الاغاني الرحبانية وأغاني الفنان زكي ناصيف، وتخلل المهرجان معرض لبيع المنتوجات المحلية والريفية وألعاب للاطفال.

radio orient

فازت ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال ​لبنان​ لعام 2022، من بين سبعة عشر مشتركة، وتوجت مايا أبو الحسن وصيفة أولى وجاسينتا راشد وصيفة ثانية.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على غياب سهرة إنتخاب ​ملكة جمال لبنان​، عاد هذا الحدث الجمالي الثقافي والفني، الذي إنتظره اللبنانييون لفترة طويلة من جديد، كدليل على تمسكهم بوجود الأمل في لبنان والتقدم بالرغم من المشاكل الإقتصادية والأزمات.

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، أنّ "الصّعوبات والتّحدّيات الّتي يواجهها وطننا، تترك أثارها السّلبيّة على الواقع الحياتي للّبنانيّين، وهو ما يعيشه اللّبناني من أزمات معيشيّة يوميّة، تبدأ من ​رغيف الخبز​ وغلاء الأسعار و​البطالة​ و​الدواء​ والاستشفاء وكلّ متطلّبات الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، وصولًا إلى الرّواتب الّتي دفعت إلى إضراب مفتوح للقطاع العام".

صوت المدى

تجمع عدد من "نواب التغيير" وعدد من أقارب ​ضحايا​ ​انفجار​ الرابع من آب 2020، بالقرب من تمثال ​المغترب​ قرب ​مرفأ بيروت​ حيث يتصاعد الدخان منذ عدة أسابيع. ونددوا ب "عدم تنفيذ الحكومة للمهمة" في موضوع إخماد ​الحرائق​ التي تندلع في ​الإهراءات​.