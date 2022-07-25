حذّر رئيس الوزراء الاسرائيلي، يائيير لبيد في مستهل جلسة حكومته أمس الاحد، من تبعات قرار الحكومة الروسية وقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، وقال أن إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثاً خطيراً سينعكس على العلاقات مع موسكو. وكانت روسيا قد إتهمت هذه الوكالة بإنتهاك القوانين الروسية، وقالت وزارة العدل الروسية في رسالة بعثتها إلى مقر الوكالة اليهودية في موسكو مطلع الشهر الحالي أن الوكالة تجمع وتحتفظ وتنقل معطيات حول مواطنين روس بصورة مخالفة للقانون، ولذلك يجب إغلاقها.

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي يائيير لبيد بمواصلة مهاجمة كل من يعمل ضد الاسرائيليين قائلاً أن قواته داهمت الاحد، أماكن يختبئ فيها مطلوبون نفذوا سلسلة عمليات إطلاق نار في نابلس شمال الضفة وقتلتهم. وأضاف أنهم ارهابيون نفذوا أخيراً هجمات بأسلحة نارية، مؤكداً لن نجلس وننتظر منهم مهاجمة المواكنين الاسرائيليين، وأشاد بما وصفه عملية فاعلة وناجحة لقوات الأمن.

صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها العادية، الاحد على مشروع كبير لترميم نهر الاردن من المقطع الذي يتفرع عن بحيرة طبريا حتى البحر الميت وانقاذه من الجفاف.

قال الجنرال الاسرائيلي في الاحتياط يتسحاق بريك أن سلاح الجو الإسرائيلي غير جاهز للحرب المقبلة وأنه في حال نشوب حرب يمكن أن تصاب قواعده الجوية بالشلل.

قال الناطق الإسرائيلي العسكري، أن قواته احبطت محاولة تهريب بحرية على الحدود المصرية مع قطاع غزة، ووصف ما جرى بالقول: مقاتلو سلاح البحرية تصدوا للقارب ووجهوا لركابه النداء بالتوقف وعندما رأوا أن الركاب لا ينوون الإستجابة، أطلقوا النار وفقاً للتعليمات المتعلقة بفتح النار.