ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان أمس (الأحد)، "الخيارات المتاحة"، في ظل غياب أفق سياسي ملموس لدفع عملية سياسية في المنطقة، وبعد «فشل» زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن في دفع مثل هذا الاحتمال. وأكد عبد الله الثاني، ضرورة التحرك الأردني - الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات، للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة، خصوصاً قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.

يتوجه نحو تسعة ملايين تونسي إلى صناديق الاقتراع، اليوم (الاثنين)، للتصويت على مشروع دستور اقترحه الرئيس قيس سعيد، يؤسس لنظام رئاسي يقطع مع النظام البرلماني الذي تزعمته "حركة النهضة" لمدة فاقت العشر سنوات.

تواصل الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس تحشيداتها، بينما تجنبت مدينة مصراتة في غرب البلاد قتالاً بين قوات الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بالإعلان عن "إعادة فتح الطريق الساحلي المغلق منذ ثلاثة أيام".

تخوف سياسيون ليبيون من إقدام الميليشيات في غرب البلاد على إفشال محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال تغولها في البلاد وفرض سطوتها على الأرض، بعد تجدد الاشتباكات المسلحة بين عناصرها في طرابلس.

أعلنت تركيا أنَّها قضت على "مسؤول منطقة عين العرب (كوباني)" في "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعدّ أكبر مكونات تحالف "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)". وذكرت مصادر، أنَّ من وصفته بـ"الإرهابي" شاهين تكين طانجاتش، الذي يحمل الاسم الحركي "كندال أرمني"، شارك في العديد من الأعمال الإرهابية، حسبما نقلت "الاناضول".

كشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، يوم الأحد، عن قرب وصول رادارات أميركية متطورة خاصة بالكشف بعيد المدى للأجسام والطائرات الأجنبية التي تخترق حدود البلاد.

تَّهمت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان، بثينة دينار، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بتأجيج النزاعات الدموية بين المجتمعات الأهلية في ولايات البلاد، كما ألقت اللومَ على السلطة العسكرية الحاكمة في الخرطوم وحملتها مسؤولية "التأخر في التحرك لمنع الأحداث قبل وقوعها عبر التهاون والتقصير".