الجمهورية – جوني منير

قال إنّه بات واضحاً أنّ ملف الانتخابات الرئاسية بات مفتوحاً على الطاولة على حساب ملف تشكيل حكومة جديدة. والواضح أنّ الحماوة المتدرجة ستواكب هذا الاستحقاق الذي سيحصل في ظروف مختلفة تماماً عن تلك التي سبقته. كذلك صحيح أنّ نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة لم تؤدِ إلى انقلابات حاسمة في توازنات المجلس النيابي لأسباب عدة أبرزها قانون الانتخابات الذي رُسم على حجم القوى والاحزاب السياسية، إلّا أنّ التشريح العلمي للاقتراع الشعبي أظهر تبدلاً واسعاً في مزاج الناس. لذلك يفتح الفرقاء اللبنانيون ملف الاستحقاق الرئاسي بكثير من الحذر، وهو ما يفسّر عدم اعلان أي طامح للوصول إلى قصر بعبدا. لقد انتظرت الأطراف السياسية في لبنان انتهاء زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن إلى المنطقة ومن بعدها القمة الثلاثية في طهران، ورغم ذلك بقيت حال الحذر هي السائدة، بعدما لم تنتج مواقف حاسمة عن قمتي السعودية وايران. لذلك يصح توصيف الحركة السياسية للأطراف والقوى السياسية حيال الاستحقاق الرئاسي بجس النبض ورصد ردود الفعل. لكن هذه الحماوة سترتفع تدريجياً وصولاً إلى مطلع ايلول المقبل، حين سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة لانتخاب الرئيس عملاً بالاصول الدستورية. ولا بدّ من اكتشاف المناخين الاقليمي والدولي. فالرئيس العتيد يجب ان يحظى بمواصفات تسمح له بالاستحواذ على ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته المالية والاقتصادية، وكذلك على عدم اعتراض الدول الخليجية، والتي ستتولّى تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية إلى لبنان، لكي يستطيع الانطلاق في مسيرة اعادة بناء مؤسساته المدمّرة واقتصاده المنهار. وبمعنى أوضح، طالما أنّ العواصم الكبرى تسعى لأن يكون وصول الرئيس المقبل بداية مرحلة جديدة في لبنان على الصعد كافة، فلا بدّ ان تسبقها تسوية سياسية عريضة تضع ركائز واضحة لمرحلة يتزاوج فيها الانقاذ الاقتصادي مع الرؤيا السياسية والضمانات الأمنية. وهذه التسوية السياسية والتي جرى التلميح إليها سابقاً، لم تظهر بوادرها بعد او لم تظهر أي مؤشرات قريبة لها، رغم انّ قناة التواصل الفرنسي مع حزب الله لا تزال مفتوحة وهي تعمل بانتظام. وهو ما يدفع للاستنتاج بأنّ أوانها لم يحن بعد. وبالتالي فإنّ دعوة الرئيس نبيه بري لتحديد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في ايلول لن تعني بالضرورة أنّ الانتخابات ستحصل. وبالتالي، فإنّ احتمالات انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس جديد، سيدفع بالبلد إلى فراغ رئاسي جديد وسط ظروف أصعب وارتفاع مخاطر الفوضى. وفي العادة فإنّ التسويات السياسية في لبنان تأتي على وقع أحداث واضطرابات ساخنة لا وسط أجواء باردة وهادئة وطبيعية. وأضاف أنّه من هذه الزاوية يمكن تفسير حادثة المطران الحاج والتوظيف الذي يواكبها. فالمعروف عن المشاكل الدينية بأنّها سريعة الاشتعال. وهو ما يعطي المؤشر الواضح بأنّ الاسابيع والاشهر المقبلة ستكون غاية في الصعوبة.

نداء الوطن – كلير شكر

تناولت موضوع ترسيم الحدود وقالت يرجّح أنّ تكون الأسابيع المقبلة حافلة بالأحداث المتصلة بملف ترسيم الحدود. أقلّه، هكذا يريدها لبنان بعدما باشرت إسرائيل عمليات التنقيب في حقل كاريش فيما دخل حزب الله على خطّ الضغوطات من خلال إرسال المسيّرات أولاً، وإعلان الأمين العام السيد حسن نصرالله ثانياً "الاستنفار السياسي وغير السياسي لمواجهة استحقاق حفظ حقوق لبنان في البحر" بتأكيده أنّ "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وكل الخيارات مفتوحة". إذاً وبانتظار عودة الموفد الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت، لينقل الرسالة الجوابية الإسرائيلية، ستكون الهيئة التشريعية يوم الثلثاء المقبل على موعد مع اقتراحيّ قانون معجّليْن مكرّريْن يهدفان إلى تثبيت الخطّ 29... ولو أنّ الأجواء المحيطة بالمفاوضات غير المباشرة، لا تشجّع كثيراً. إذ تزداد الخشية من أن تكون حصيلة الجولات التي قام ويقوم بها الوسيط الأميركي، وضع لبنان أمام خيارات أحلاها مرّ، وتبدأ باتفاق إطار جديد، ولكن هذه المرّة ضمن مساحة محددة بين خطيْن، أي خطّ "هوف" والخطّ 23 بعد اسقاط الخطّ 29 وتأكيد لبنان الرسمي أنّ الخطّ 23 هو خطّه الحدودي. ويرجّح السيناريو المحتمل، أن يكون في جعبة الإسرائيلي خطّ جديد سيضعه على الطاولة إذا تمّ الاتفاق على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة ضمن اتفاق إطار جديد، بحجج قانونية تسمح له بتجاوز الموقف اللبناني القانوني، ويرجّح أنّ يكون هذا الخطّ الجديد متعرجاً، يمنح لبنان جزءاً من حقل قانا، مقابل التخلي عن جزء من البلوك 8 المعروف أنّه غني بالغاز.

من هنا أهمية إعادة تعزيز موقف لبنان التفاوضي من خلال تثبيت الخطّ 29. أما الاقتراح الأول الموضوع على جدول أعمال الهيئة التشريعية، فيرمي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقم 163/2011 لتضمينه خريطة واحداثيات ترسم حدود المياه الاقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً، وفقاً للخطّ الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني والمعروف بالخطّ 29، والمقدّم من النائب حسن مراد.

والاقتراح الثاني يرمي إلى تعديل المادة 6 من القانون 163/2011 (تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة)، والمقدّم من النائبة بولا يعقوبيان.

في الواقع، صار معروفاً أنّ المطالبة بتثبيت الخطّ 29 تهدف إلى تحصين موقف لبنان التفاوضي بالحجج القانونية التي تحول دون طغيان الحجج الإسرائيلية خلال المسار التفاوضي. ولهذا، اندفع بعض النواب باتجاه المطالبة بتعديل القانون 163/2011 بعدما سقطت كلّ محاولات تعديل المرسوم 6433 من جانب السلطة التنفيذية.

ولهذا، يعتقد المتحمسون لخيار التعديل وتثبيت الخطّ 29 أنّ الجلسة التشريعية فرصة جدية أمام الدولة اللبنانية لتحسين موقفها من خلال تدعيم قرائنها القانونية. إلا أنّ هذا المسار دونه عراقيل سرعان ما ستظهر مع عرض الاقتراحين:

أولى تلك العراقيل، هي تعددية الاقتراحات ما قد يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إحالة الاقتراحين إلى اللجان النيابية لدرسهما. لهذا يُفترض بالنواب المعنيين أن يستبقوا الأمر والاتفاق على دمج الاقتراحين طالما أنّهما يصبوان إلى هدف واحد.

ثانية تلك العراقيل، هي الخشية من اسقاط الاقتراحين بحجة أنّ لبنان وسط المفاوضات ولا يجوز بالتالي تعديل الحدود البحرية. إلّا أنّه بالامكان تجاوز هذا المطب من خلال تضمين القانون بنداً يقول بإمكانية تعديل الاحداثيات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ضوء نتائج المفاوضات الجارية، مع العلم أنّ نقاشاً مماثلاً جرى في العام 2018 حول ما اذا كان يفترض توثيق الاحداثيات في قانون أو في مرسوم. وقد رسا الخيار يومها على المرسوم.