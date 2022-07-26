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المنار

في دمشقَ تأكيدٌ على ضرورةِ تغييرِ الطرقِ القديمةِ لمعالجةِ الازماتِ العربيةِ وفقَ ما أكدت زيارةُ وزيرِ الخارجيةِ الجزائري ولقاؤهُ القيادةَ السورية، معَ الاشارةِ الى انَ العلاقةَ الجزائريةَ السوريةَ في اعلى درجاتِ التنسيقِ وليس التشاورِ فحسب كما أكدَ الطرفان .

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NTV

يدخل النواب غدا جلسة عامة ستطلق سباق جلسات ما قبل الرئاسة شهر مع الكسر الأدنى هي المهلة الفاصلة عن المادة الخامسة والسبعين من الدستور، والتي تحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية.

OTV

جدّد نائبُ رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الاشارةَ في اتصالٍ مع ال او.تي.في. إلى ان هناك تقدماً حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

LBC

أسبوع جديد من إضراب القطاع العام ، والشلل يعم الإدارات ، واجتماع السرايا اليوم لم يُفضِ إلى نتيجة، والتعويل على اجتماع جديد بعد غد الأربعاء .

تشكيل الحكومة عالق ومعلَّق إذ لا اجتماع ثالثًا بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية .

الميادين

قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، إنّ بدايات الردع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي بدأت عام 1985، عندما اضطر العدو الإسرائيلي، مبكراً، إلى الانسحاب من كثير من المناطق التي احتلها.

وأشار السيد نصر الله في "حوار الأربعين" مع شبكة الميادين إلى أنّ "العدو الإسرائيلي تعاطى مع الشريط الحدودي كحزام أمني؛ لمنع المقاومين من دخول فلسطين، وحينها بدأ الردع".

الجزيرة

اغلقت مكاتب الاقتراع على الاستفتاء في تونس أبوابها مساء الاثنين وانطلقت عمليات الفرز في أكثر من 11 ألف مركز انتخابي عبر البلاد، وبينما شككت جبهة معارضة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء، كشف الرئيس قيس سعيد عن أول قراراته.

وكانت مراكز الاقتراع قد شرعت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

العربية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن مساعي تطوير العلاقات التركية مع السعودية والإمارات لا تزال "مستمرة"، مضيفا أن لقاءات تطبيع العلاقات مع مصر مستمرة أيضا دون "عوائق كبيرة تمنع ذلك".