لبنان الحر

قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه يكن كل احترام للبطريرك الراعي ولكنه كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل.

صوت لبنان

رأى النائب السابق الدكتور باسم الشاب ان من تداعيات التعرض للمطران الحاج، ظهور الانقسام، الذي كان موجوداً بضوابط سياسية، واهم هذه الضوابط، اتفاق مار مخايل في السادس من شباط، فاين هذا الاتفاق اليوم مما نراه مع المطران الحاج وما تتعرض له بكركي؟.

radio orient

علّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على قضية المطران الحاج قائلاً: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ اي اشارة قضائية. إذا مرّ والدي على الحاجز او المعبر وكانت هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي تتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية».

اذاعة النور

عقدت "حركة أمل" وحزب الله لقاءً قيادياً في مبنى قيادة "حركة أمل"، على مشارف السنة الهجرية الجديدة القادمة، وعلى أبواب إحياء المناسبة العظيمة لأيام وليالي عاشوراء.

صوت المدى

أشار نائب رئيس مجلس النواب في حديث تلفزيوني إلى أن هناك تقدماً في ملف ترسيم الحدود البحرية.