أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أقسى تصريحات ضد حكومة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، قائلاً إن الهدف الشامل لروسيا في أوكرانيا هو إطاحة «هذا النظام غير المقبول».

وقال في حديثه إلى مبعوثين في جامعة الدول العربية بالقاهرة ليل الأحد - الاثنين،: «سيستمر الشعبان الروسي والأوكراني في العيش معاً، وسنساعد الشعب الأوكراني بالتأكيد على التخلص من النظام الذي هو على الإطلاق معادٍ للشعب ومعادٍ للتاريخ».

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ لتخفيف تأثير التوقف الكلي المحتمل في إمدادات الغاز الروسية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وعلمت الوكالة أن الخطة تنص على خفض طوعي بنسبة 15 في المائة في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي بين 1 أغسطس (آب) 2022 و31 مارس (آذار) 2023.

أفادت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، بأن الولايات المتحدة تعمل على خطة بديلة (خطة ب) لإخراج صادرات الحبوب الأوكرانية في أعقاب الهجمات الروسية على ميناء أوديسا. وتشمل «الخطة ب» استخدام الطرق والسكك الحديدية وإجراء تعديلات في أنظمة السكك الحديدية، بحيث تتماشى مع الأنظمة الأوروبية لكي تتمكن الصادرات من الحركة بسرعة أكبر. وقالت باور في تصريحات للصحافيين، إنه لا يمكن الوثوق بأي شيء يقوله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن 20 مليون طن متري من القمح والذرة لا تزال محاصرة في ميناء أوديسا.

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى الكاميرون، في بداية جولة أفريقية، ستقوده أيضاً إلى بنين وغينيا بيساو، في الفترة بين 25 و28 الحالي، في بادرة يقول قصر الإليزيه عنها إن غرضها إظهار أن الشراكة الفرنسية - الأفريقية «ما زالت أولوية» بالنسبة إليه. كما تشدد، للتدليل على أهميتها، على أنها ثاني جولة دولية يقوم بها ماكرون منذ إعادة انتخابه في أبريل (نيسان) الماضي لولاية جديدة من 5 سنوات.

أكدت إيران، أمس، أنها لن تتسرع في المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، ورفضت الانصياع للضغوط الغربية بهذا الخصوص، كما شددت على أنها لن تشغل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية قبل توقيع الاتفاق.

وقال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، أمس الاثنين، إن طهران «وافقت على الحد من أنشطتها» من أجل «رفع الاتهامات وبناء الثقة»، متهماً الأطراف الغربية بأنهم «لم يلتزموا تعهداتهم»، موضحاً أن «كاميرات الاتفاق النووي هي من أجل رفع تلك التهم، لكن إذا كان من المقرر أن تبقى الاتهامات، فلا يوجد مبرر لبقاء تلك الكاميرات».

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن بلاده تأمل في العودة سريعاً للاتفاق النووي إذا ما أظهرت الولايات المتحدة حُسن النية، مضيفاً أن إيران «ملتزمة بالمحادثات، وستواصل ذلك لحين التوصل لاتفاق جيد وقابل للاستمرار».

أفادت وسائل إعلام محلية أن اليابان نفذت، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام برجل تمت إدانته بقتل سبعة أشخاص في عملية دهس جماعي بمنطقة أكيهابارا لبيع الإلكترونيات في طوكيو عام 2008.

شهدت المناظرة التلفزيونية، مساء الاثنين، بين المتنافسين لتولي رئاسة الحكومة البريطانية وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس مواجهة حادة بينهما شملت الضرائب والصين وصولاً إلى شخصيتهما، في محاولة من ريشي لإزاحة تراس عن مركز الصدارة في الاستطلاعات.

تابع البابا فرنسيس الأول زيارته لكندا، بلقاء ممثلين عن السكان الأصليين، وهو أحد أبرز أهداف زيارته التي تستمر 6 أيام، بعد مرور ما يزيد قليلاً على عام على اكتشاف جثث لأطفال بالقرب من مدارس داخلية كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

تكثّف جزيرة تايوان استعداداتها على مختلف المستويات، استعداداً لاحتمال تعرضها لهجوم صيني كبير، بينما اعتبر من لندن أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، أن الصين هي «أكبر تهديد» تواجهه بريطانيا.

قالت منظمة دولية لحقوق الإنسان أمس (الاثنين)، إنها دعت سنغافورة التي لجأ إليها الرئيس السريلانكي المخلوع غوتابايا راجاباكسا، إلى اتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال الحرب الأهلية التي عصفت ببلاده.

أفادت أنباء وردت من رانغون أمس، بأن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أعدم أربعة سجناء، بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي، ومعارض معروف، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسميّة، بعدما كانت هذه العقوبة غير مطبّقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.