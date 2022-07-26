قال الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب مشاركته أمس في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، إن الاستفتاء «سيمهد لتأسيس جمهورية جديدة مختلفة»، مؤكداً نهاية حكم الرجل الواحد.

اختار خصوم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في «الإطار التنسيقي» الشيعي بالإجماع في اجتماع، أمس، وزير العمل والصناعة الأسبق محمد شياع السوداني (52 عاماً) مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

كشف رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير يار الله، إن «هناك 5 قواعد رئيسية تركية موجودة في شمال العراق، وهناك حالة ازدياد وتوغل للأتراك داخل الأراضي العراقية». وأضاف: «كان لديهم 40 نقطة عسكرية في العام الماضي، واليوم هناك 100 نقطة داخل أراضينا ».

اعلن ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي لدى ليبيا، عن وساطة جديدة بين رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا. وأشار نورلاند في بيان مساء أول من أمس، إلى إجرائه اتصالات هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ومنافسه رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، مؤكداً التزامهما تجنب العنف، وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب ما وصفه بـ«الوفيات المأساوية»، في إشارة إلى الاشتباكات التي شهدتها مؤخراً العاصمة طرابلس، وأدت إلى مقتل 16 وإصابة 52 آخرين.

تسلمت خارجية طاجيكستان من سلطات «الإدارة الذاتية» شرقي الفرات، أمس (الاثنين)، عدداً من الأطفال والنساء كانوا يعيشون في مخيمي «الهول» و«روج» الواقعين أقصى شمال شرقي سوريا، في أكبر عملية من نوعها تنفذها دوشانبي منذ مارس (آذار) 2019؛ إذ بلغ عدد الدفعة 146 توزعت على 104 أطفال و42 امرأة كانوا يقطنون المخيمات السورية من عائلات مسلحي تنظيم «داعش» وجاءوا إلى سوريا بداية العام 2015.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بفتح مطار قلنديا في القدس للفلسطينيين، في رفض مباشر لمقترح السلطة فتح مطار رامون البعيد، في ظل أزمة خانقة ومذلة يعاني منها المسافرون الفلسطينيون عبر المعابر الثلاثة الفلسطينية والإسرائيلية والأردنية.