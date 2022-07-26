الجزيرة - السعودية

وزير الطاقة بحث مع وزراء أردنيين سبل تطوير التعاون

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، بأصحاب المعالي من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة. وجرى في الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجالات المياه والري والطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل والتعاون في هذه المجالات الحيوية تحقيقاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، من خلال تبادل الخبرات، وبحث أفضل فرص التعاون المشترك.

أخبار الخليج - البحرين

موسكو تؤكد استهداف مواقع عسكرية في ميناء أوديسا الأوكراني

أكدت موسكو أمس أنّ ضرباتها دمّرت زورقاً حربياً أوكرانياً وصواريخ أرسلتها الولايات المتحدة كانت موجودة في ميناء أوديسا الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «صواريخ عالية الدقة بعيدة المدى أُطلقت من البحر دمّرت زورقاً حربياً أوكرانياً كان راسياً، ومخزوناً من صواريخ هاربون المضادة للسفن التي سلّمتها الولايات المتحدة لنظام كييف».

وأضافت الوزارة في بيان على «تلجرام»، «توقّف عمل مصنع لإصلاح وتحديث السفن التابعة للجيش الأوكراني».

وفي وقت سابق أمس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أنّ الضربات الجوية دمّرت زورقاً حربياً أوكرانياً. وقالت في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ «صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة، مشيرة إلى غرق «زورق حربي». وكانت روسيا قد نفت السبت تورّطها في هذه الضربات.

وأثار الهجوم على الميناء مخاوف على مصير الاتفاق الذي يهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية وتمّ توقيعه في اسطنبول بعد أشهر من المفاوضات.