الجمهورية/ جورج شاهين

لم يفاجأ أي من المراقبين بما حققته حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي من رعايتها للحوار الايراني – السعودي واستضافته من تقدم، فما تضمنه التصريح الذي أدلى به قبل أيام وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كشف النقاب عن طلب سعودي جاءه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل استضافة لقاء يجمع وزير الخارجية العسودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان في العاصمة العراقية بغداد. فكل المعلومات التي حملتها التقارير الدبلوماسية منذ فترة تحدثت عن تفاهم بينهما قد تحقق وهو يقضي نقل المفاوضات التي انعقدت في حلقتها الخامسة في 23 نيسان الماضي من المستوى الأمني والمخابراتي إلى مستوى الدبلوماسي لافتاً إلى أنه سيكون لقاء علنياً.