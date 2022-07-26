روسيا اليوم

زاخاروفا: محاولات كييف وبروكسل لتحقيق نصر على أرض المعركة ستقودهم نحو الهاوية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي محاولات من قبل كييف والاتحاد الأوروبي لتحقيق نصر في أرض المعركة ستقودهم مباشرة نحو الهاوية.

وقالت زاخاروفا في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ بقيمة 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف، إن "الاتحاد الأوروبي يواصل الاستثمار في المزيد من الأعمال العدائية، عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية".

وأضافت: "أي محاولات لتحقيق النصر في أرض المعركة بمثابة طريق مباشر نحو الهاوية لكل من كييف وبروكسل".

واعتبرت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن الفساد الكامل الذي يتملك سلطات كييف، بمواصلة إمدادها بالأسلحة.