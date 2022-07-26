وكالة الأناضول

أوكرانيا: سنبدأ تصدير الحبوب لنثبت عدم إعاقتنا خروجها من الموانئ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستبدأ في تصدير الحبوب لتثبت للعالم بأسره أنها لا تعيق خروج محاصيلها من الموانئ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي في العاصمة الأوكرانية كييف، الإثنين.

وكانت إدارة الموانئ الأوكرانية أعلنت، الأحد، اكتمال الاستعدادات لاستئناف عمل موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، وبدء السفن بالتقدم بالطلبات لضمها إلى قوافل سفن الحبوب من أجل تصديرها.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، جرت في إسطنبول، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.