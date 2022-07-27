أوروبا تطلق "خطة طوارئ" استعداداً لأسوأ سيناريو للغاز

وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء على خطة طوارئ لتقليص الطلب على الغاز بعد أن أبرمت اتفاقات تسوية لإعفاء بعض الدول من الخفض الملزم لإستخدام الغاز في الوقت الذي تستعد فيه لمذيد من خفض الإمدادات الروسية في الوقت الذي دعت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورولا فون دير لان دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد وبشكل عاجل لأسوء سيناريو للغاز. وتواجه أوروبا ضغوطاً متزايدة فيما يتعلق بالغاز اعتباراً من اليوم الأربعاء بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ألمانيا إلى خمس طاقتها. وبيما تواجه العشرات من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضاً في الإمدادات الروسية، يحث الاتحاد الدول الأعضاء على توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء.