TL

أبدى رئيس الجمهورية ميشال عون تخوفه من عدم تشكيل حكومة جديدة في الفترة المتبقية من عهده، لكنه لم يقطع الأمل في حصول ذلك ولفت إلى أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اتصل به قبل سفره في اجازة وابلغه بانه سيزوره فور عودته الأمر الذي لم يتم ولم يحصل حتى الان اي تواصل، وفق ما أفاد موقع "الإنتشار".

المنار

اشار عضو ​كتلة "التنمية والتحرير​" النائب ​علي ​حسن خليل​، إلى أنه "للاسف، كان هناك اليوم إهانة للمجلس النيابي، ومن غير المسموح، لزميلتنا ان تتحدث بهذه الطريقة امام الاعلام، لأنها خاطبت المجلس بطريقة غير لائقة، وهذا لا يتناسب لنائب في ​البرلمان​".

nbn

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، خلال كلمة له في ​الجلسة التشريعية​ من مجلس النواب، أن "اتفاق الاطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في ​الناقورة​ ونحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالذهاب الى الناقورة وفقا لاتفاق الاطار، ربما نحصل على أكثر من خط 29، نحن لم نتكلم عن خطوط نحن ننتظر مجيء الموفد الاميركي خلال ايام وذاهبون الى الناقورة وهذا ايضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون بهذا الامر".

mtv

أشار النائب السابق ​زياد أسود​، الى أنني "لا أعرف ما هو تفسير كلام زعيم او مزعوم انه زعيم، هناك 500 الف فلسطين يحضر لهم الاندماج و​النازح السوري​ في لبنان يسير على ذات الدرب لالغاء كل النسيج اللبناني".

وأضاف: "لا أعرف ما معنى دور زعيم و طائفة ووجود امام انسحاق كلي و ضعف في مواجهة مشاريع تنهي لبنان وكل ما كتب عنه وعن دوره و شعبه و أرضه".

NTV

أشار عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب ​سيمون أبي رميا​، في تصريح له تعليقًا على مجريات ​الجلسة التشريعية​ المسائية، إلى أنه "‏بعد الجدال الذي حصل الليلة في ​مجلس النواب​ حول حماية مبنى إهراءات ​القمح​، أريد أن أوضح أن هذا الموضوع مهم وحساس لأنه يمسّ الذاكرة الجماعية بعد إنفجار ​المرفأ​ وسقوط شهداء وجرحى وتدمير العاصمة، لذا يستحق هذا الملف دراسة معمقة ضمن لجنة نيابية بحضور أصحاب إختصاص وخلال مهلة زمنية سريعة".

OTV

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ الياس ابو صعب، وبوجود النائب ​وضاح الصادق​، إلى أنه "بعد المراجعة لعملية التصويت وبكل هدوئ وبحضور ممثلين عن مختلف الجهات، ان عملية احتساب الاصوات كما اعلنها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ صحيحة وهي جاءت 41 صوتا مع احالته الى اللجان، و38 مع السير بصفة العجلة".

LBC

رأى المكتب السياسي الكتائبي أن "التسيب السيادي وصل إلى حدود لم يعد من المسموح السكوت عنها، بعدما بات مصير البلد مرهونًا بكلام (الأمين العام لحزب الله) ​السيد حسن نصرالله​ الذي يدير مفاوضات ​ترسيم الحدود​ عبر الإطلالات التلفزيونية، متوعدًا بحرب إقليمية إذا لم يخضع الجميع إلى إملاءاته ومصالح راعيه الإقليمي".

الميادين

إعلام إسرائيلي: أوضح تصعيد لنصر الله منذ عام 2006.. وحزب الله شخّص ضعف "إسرائيل" تعاطت وسائل إعلام إسرائيلية بجدية كبيرة مع تهديدات الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، يوم أمس الإثنين، في "حوار الأربعين"، عبر شبكة الميادين، والتي قال فيها إنّه "لا يوجد هدف إسرائيلي، في البحر أو في البر، لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة".وأشار إلى أنّ السيد نصر الله "قال هذا الكلام، وفي الخلفية تجري مفاوضات بين إسرائيل ولبنان منذ عدة أسابيع بوتيرة مسرعة، عبر الوسيط الأميركي، عاموس هوكشتاين".

الجزيرة

الاتفاق النووي الإيراني.. الاتحاد الأوروبي يقدم مسودة جديدة وطهران وواشنطن تدرسان الرد أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وبينما أكدت طهران أنها ستطرح رأيها، قالت واشنطن إنها تدرس الرد على المسودة. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لقد وضعت الآن على الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى اتفاق عام 2015

العربية

ماكرون: الغذاء أحد أسلحة الحرب الروسية وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة الغذاء العالمية بأنها أحد "أسلحة الحرب" الروسية خلال زيارة للكاميرون اليوم الثلاثاء، رافضا التلميحات إلى أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن الأزمة تلك. وقال ماكرون خلال اجتماع مع الجالية الفرنسية في الكاميرون "يلومنا البعض بقول إن العقوبات الأوروبية (على روسيا) هي سبب أزمة الغذاء العالمية، بما في ذلك في أفريقيا. هذا غير صحيح بالمرة".