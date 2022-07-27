لبنان الحر

لفت النائب ​جورج عدوان​، في حديث مع قناة "الجديد"، الى أن "الطريقة التي تم فيها النقاش بقانون ​السرية المصرفية​ هي طريقة سليمة، وهذا القانون تم اقراره بما يضمن تنفيذ الغاية التي وجد من أجلها".

صوت لبنان

الحاج لمانشيت المساء:”بكركي لن تتهاون بملف المطران موسى الحاج أكد الصحافي والكاتب السياسي إيلي الحاج أن قضية المطران موسى الحاج هي قضية سياسية وبالتحديد رد على مواصفات رئيس الجمهورية التي وضعها غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، عندما قال بأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون فوق الأحزاب ، إذ تعتبر ح ز ب ا ل ل ه أن هذا الشيء هو تدخل في شؤونه الخاصة .

radio orient

جنبلاط رئاسياً: من الجدَّين إلى الحفيدَين ترددت معلومات، لم ينفها المعنيون بها، أن غير فاعل خير يتوسّط لدى الوزير وليد جنبلاط ليؤيد الوزير سليمان فرنجية في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، خصوصاً أن الانقسامات في مجلس النواب تحول دون تمكن فرنجية (وهو المرشح الأبرز) وسواه من المرشحين المعلَنين والمضمرين، أن يحظى على أكثرية مريحة، والمسألة تحتاج إلى جهدٍ جهيد، وقد يكون الرئيس نبيه بري أول داعمي رئيس تيار المردة، مع حزب الله بالطبع. ولست أدري ما إذا كانت نظرية “التاريخ يعيد نفسه” (المُختَلَف على صوابيتها بين الفلاسفة وعلماء التاريخ) ستثبت صحتها هذه المرة.

اذاعة النور

مجلس النواب يقرّ مشروع قانون السرية المصرفية ويوافق على اتفاقية قرضٍ دولي لتأمين إمدادات القمح بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا إنطلقت الجلسة التشريعية في مجلس النواب.. وأمام الزائرة الحاضرة دائماً بتدخلها في السياسة اللبنانية، إستعرض بعض نواب "التغيير" فحاولوا توتير الأجواء وإحداث بلبلة، ما استدعى رداً من قبل نواب كتلة "التنمية والتحرير" وتدخلاً مباشراً من الرئيس نبيه بري لفض الإشكال، الذي نشأ على خلفية التصويت على مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة.

صوت المدى

كنا نحتمي بما نواجه من مصاعب وتحديات ومحن وعذابات ما ترمينا به الأنظمة المستبدة، بالأمل والرجاء في أن تضحياتنا سترسي أسس عالم آخر؛ حياة تتوشح بأبهى القيم والعلاقات، وتفتح للمعدمين والمتوكلين على قوة وعطاء سواعدهم وأدمغتهم باب التغيير والانفتاح حيث الإنسان هو القيمة الأسمى ومصدر الثروات والخيرات والمستقبل.