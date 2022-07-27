اللواء - لينا الحصري زيلع

تناولت الملف الحكومي وقالت كل المعطيات الراهنة تشير إلى أنّ لا حكومة جديدة في الأفق، في ظل انسداد آفاق الحلول من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى نقاط مشتركة بين المعنيين في ملف التشكيل، وتحديدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع استمرار تقاذف المسؤوليات ودوامة الشروط والمطالب التعجيزية رغم دقة الظروف وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. مصادر الرئيس نجيب ميقاتي تؤكد لـ"اللواء" بأن لا جديد في ملف التشكيل والكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية بعدما تسلّم الأخير من ميقاتي في اجتماعهما الأول غداة التكليف مسودة التأليف. وتشير المصادر الى انه في هذه الاثناء وبإنتظار أي مؤشرات جديدة في ملف التشكيل فإنّ الرئيس ميقاتي وضع جانباً صفة المكلف ويتصرف راهناً كرئيس لحكومة تصريف الأعمال وهو يقوم بكل مهامه الدستورية لتسيير شؤون الدولة المنهارة بكافة قطاعاتها، كذلك تعتبر مصادر الرئيس ميقاتي أنّه من الواضح بأن فريق رئيس الجمهورية لا يريد تشكيل حكومة لأنّ لديه اعتبارات وهي بأنّ أي حكومة جديدة قد لا تمنحه المكاسب الذي يعتبر نفسه حاصلاً عليها، لذلك فإنّ لا مشكلة لدى هذا الفريق باستمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال، ولكن في الوقت ذاته فهو أراد من خلال بعض تصرفاته افتعال مشاكل دستورية محاولة منه لخلق أمر واقع. وإذ رأت المصادر أنّ الضغط السياسي الحاصل والذي طالت مفاعيله بكركي سينعكس على الواقع الحكومي، اعتبرت بأن الوضع يشبه مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتلفت المصادر الى أنّ كل المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أنّ الانتخابات الرئاسية قد لا تحصل في موعدها المحدد، وتؤكد أنّ بقدرة الرئيس ميقاتي الاستمرار في تولي زمام الأمور مرغماً رغم خطورة ودقة الأمر، وتعتبر بأنّه رغم اهتمام المجتمع الدولي بالوضع اللبناني ولكنه يبدو انه ليس من أولوياته في المرحلة الراهنة. أمّا حول زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتين إلى بيروت أكدت المصادر حصولها يوم الأحد المقبل، وأملت أن يكون يحمل في زيارته طروحات وحلول إيجابية جديدة، ولكنها نفت أن يكون لديها معلومات حول ما سيطرحه، لافتة الى انه لو لم يكن لديه جديد لما كان حدّد موعداً لزيارته.

الجمهورية – عماد مرمل

تحدّث عن أزمة الخبز وقال كلما اشتدت الازمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، ازدادت أعباء ملف النازحين السوريين وتقلّصت قدرة الدولة ومواطنيها على التحمل والصبر. وبناء عليه، فإنّ ملف النزوح لم يعد يرتبط فقط بحسابات سياسية، بل ان مفاعيله اليومية صارت تُداهم كل منزل لبناني بمعزل عن انتمائه السياسي والطائفي، على وَقع المعاناة المعيشية المتصاعدة والتي تشكل أزمة الخبز المستمرة أحد أشكالها الصارخة. ولذلك بات هناك شبه إجماع داخلي على وجوب التعجيل في عودة النازحين وتفعيلها، وإن يكن هناك من يعتبر أنّ النيات المضمرة لدى البعض هي مغايرة للمواقف المعلنة، "وإلا ما الذي يحول دون أن يتخذ المعنيون في السلطة قراراً سيادياً بمنع أي نازح يزور سوريا لهذا السبب او ذاك من العودة عبر الحدود إلى لبنان، على قاعدة انّ مجرد انتقاله الى بلده ينزع عنه صفة النازح؟". وفي هذا السياق، يؤكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أنّ تلبية احتياجات النازحين السوريين من الخبز تتطلب شهرياً نحو 12 الف طن من القمح المدعوم، "وهذا رقم كبير ومُكلف قياساً على الوضع المأساوي الذي يعانيه لبنان". من جهة أخرى وبدوره أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أنّ الوضع دقيق على الأرض نتيجة مزاحمة النازحين السوريين للمواطنين اللبنانيين على ربطة الخبز أمام الأفران في ظل شح هذه المادة الحيوية، "الأمر الذي يمكن أن يرتّب تداعيات وخيمة ما لم تتم معالجة الموقف". كما كشف أنّه نَبّه ممثلي الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى أنّ الفقر يولّد النقار "ونحن الآن نقف على فوهة انفجار اجتماعي، فكان الرد بأنني استخدمُ خطابا عنصريا وتحريضيا يزيد التوتر، بدل ان يتعاطوا مع تنبيهاتنا بمسؤولية". ويحذّر الحجار من أنّ الأمن الغذائي في لبنان بات مهدداً، تحت وطأة الضغط المتزايد عليه في ظل وجود عدد كبير من النازحين الذي أصبح بإمكان الكثيرين منهم العودة إلى وطنهم، مشيراً إلى أنّه طلبَ انتشار القوى الأمنية أمام الأفران لمنع "الاحتكاكات التي قد تكون شرارة لِما هو أخطر".