وكالة الأناضول

بغداد.. أنصار الصدر الرافضون لـ"السوداني" يقتحمون البرلمان

اقتحم المئات من أنصار التيار الصدري، الأربعاء، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، رفضا لترشيح تحالف قوى "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. ومنذ ليلة أمس، فرضت قوات الأمين إجراءات مشددة على جسر الجمهورية وعند مداخل المنطقة الخضراء، بحسب وسائل إعلام محلية. لكن المحتجين تجمعوا في ساحة التحرير، الأربعاء، ثم تمكنوا من عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء حيث يوجد مقر البرلمان. وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء أن المحتجين أزالوا عددا من الحواجز الخرسانية "خلال تظاهرتهم الرافضة للمحاصصة في العملية السياسية"، ثم اقتحموا المنطقة الخضراء وبعدها مبنى البرلمان. والمنطقة الخضراء تتسم بإجراءات أمنية مشددة وتوجد فيها مقار المؤسسات الحكومية إضافة إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات تطالب بإسقاط ما أسموه "مرشح (نوري) المالكي (رئيس ائتلاف دولة القانون)"، في إشارة إلى "السوداني". ودعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المحتجين، في بيان، إلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء". كما دعاهم إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم. وفي الوقت نفسه، أكد الكاظمي أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية.