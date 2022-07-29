TL

أشار وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، إلى أنه "دار نقاشٌ اليوم خلال إجتماعٍ للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، حول قانون ذوي الإحتياجات الخاصة والتعديلات المطلوبة

المنار

أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان، الى "أننا نجدّد دعوتنا إلى كل شركائنا في الوطن، من أجل تحمّل مسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز استحقاقي تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، والحرص على تجسيد الإرادة الوطنيّة البعيدة عن الرهانات الخاطئة على أدوار خارجيّة قد يكون هدفها إبقاء الشلل في البلاد، وتعطيل مؤسساتها كافّة واستدراج اللبنانيين للابتزاز على حساب مصالحهم وحقوقهم".

nbn

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي الذي غادر دون الإدلاء بتصريح. واستقبل بري العميد المتقاعد علي الشاعر الذي قدم له كتابه المخدرات وتشريع زراعة الحشيشة.

mtv

اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل انه بعد الانهيار الاخلاقي الذي نراه في لبنان وبعد الكذب العلني والمتاجرة بالشعارات والمبادىء الذي يمارسه السياسيون بعدما اوصلوا البلد بالتكافل والتعاضد الى الانهيار ما زالت الكتائب كما كانت منذ يوم كانت تأسيسها باقية على قيمها ومبادئها وفية للناس وللبلد، لا تتغير ولا تزول بل :"نحضّر انفسنا لثمانين سنة لتبقى الكتائب هي ضمانة هذا البلد ضمانة المجتمع ضمانة وطنية واخلاقية.

NTV

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، في السراي الحكومي.

وتناول البحث معاناة السّلطة القضائيّة وسبل معالجة أوضاع القضاة وتحسينها، ليتمكّنوا من ممارسة واجباتهم على أكمل وجه، خاصّةً على أبواب السّنة القضائيّة الجديدة وإعادة تحريك عمل القضاء.

OTV

التقى رئيس الجمهوريّة ميشال عون، في قصر بعبدا، السّفير الأوكراني في بيروت ايهور اوستاش، والمستشار في السّفارة فاليري هريهوراش. وتمّ في خلال اللّقاء، البحث في العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، والتّعاون في مجال تأمين القمح والحبوب، إضافةً إلى آخر التطوّرات المتعلّقة بالحرب الأوكرانيّة الرّوسيّة، وانعكاساتها على القطاع الغذائي في العالم. وتطرّق البحث أيضًا إلى أوضاع اللّبنانيّين الّذين لا يزالون في أوكرانيا، وأوضاع أبناء الجالية الأوكرانيّة في بيروت.

LBC

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوماً بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة لدفع تعويض انتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة، ومرسوما بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، ومرسوما باعطاء تعويض انتاجية لموظفي الادارات العامة.

الميادين

نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف، مقطع فيديو تظهر فيه القوات الخاصة الشيشانية إستعدادها لتحرير كييف من "شر عالمي" من الدرجة الأولى. ويظهر مقطع الفيديو إصطفاف مقاتلين وعلى صدوهم كتبت بالأسود والأبيض "إلى كييف"، فضلًا عن المعدات المدرعة والخاصة على أرض العرض التي تحمل نفس النقش.

الجزيرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن توقيع مرسومًا بتعيين الفريق أول فيكتور غوريميكين نائبًا لوزير الدفاع.

العربية

ذكر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، "اننا نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم أن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية، وأن الدستور الجديد يقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".