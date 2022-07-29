رد قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، على انتقادات إسرائيلية لجيش بلاده بالقول: "لن نتواجد في البحرين الأحمر أو المتوسط فحسب، بل في أي مكان نريده". وأشار إيراني إلى أن "الكيان الصهيوني انتقد منذ فترة وجود البحرية الإيرانية في البحر الأحمر" وقال: "مثل دول العالم الأخرى لدينا مصالح في البحر، وأولها وأبسطها متعلقة بخطوطنا الملاحية وبحارتنا في الحقول التجارية وناقلات النفط". وبالنسبة لوجود إيران في البحر الأحمر ومزاعم الكيان الصهيوني لا بد لي من القول إنه يبدو أنهم كانوا في سبات عميق واستيقظوا في وقت متأخر".

أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، عن أمله في أن تغادر السفن المحملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية اليوم، ومن المقرر أن يتم تصدير هذه الحبوب من ثلاثة موانئ هي أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، على طول ممرات آمنة فتحتها القوات الروسية.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن جهود بلاده أسفرت عن "إزالة العراقيل أمام تصدير الحبوب الأوكرانية، والحبوب والأسمدة الروسية". وحول اتفاقية شحن الحبوب، أضاف أوغلو: "إذا تم تنفيذها بشكل ناجح فستعد إجراء مهما لبناء الثقة بين الطرفين". وإن الأزمة الأوكرانية "ستنتهي على طاولة المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية عاجلا أم آجلا".

نفى زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني وقوف روسيا وراء أزمة الحكومة في بلاده. وحول اتصالات مزعومة بين مستشار سالفيني أنطونيو كابوانو ومسؤولين بالسفارة الروسية في نهاية ايار الماضي، بهدف الحصول على معلومات بخصوص دعم حكومة دراغي. قال إن "هذا هراء حقيقي، فلقد عملت ولا أزال أعمل من أجل السلام، وضد حرب تسبب الموت وتخلق مشاكل اقتصادية للجميع". و"إن الحرب ستنتهي عاجلا أم آجلا، ومن ارتكب خطأ ما سيدفع الثمن".

اعتبر إنريكو بورغي، عضو اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير)، أن الأزمة الأوكرانية فتحت على بلاده جبهة حوض المتوسط، مشددا على أهمية التعاون مع فرنسا. وأشار في تقرير أعده حول آفاق تطوير الدفاع الأوروبي المشترك والتعاون بين أجهزة المخابرات، إلى أن القارة الإفريقية تُعد حاسمة في مختلف المجالات، كالطاقة أو الهجرة، وكلاهما أساسيان في مجال الحفاظ على الأمن الأوروبي والعالمي.

انتقد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، والمستشار النمساوي كارل نهامر، إجراءات بروكسل لحل أزمة الغاز في الاتحاد الأوروبي. وقال المستشار النمساوي: "أصبحت المنصة المشتركة لشراء موارد الطاقة الآن، أكثر أهمية من أي وقت مضى. لقد سمعنا الكثير من الإعلانات حول هذا الأمر من المفوضية الأوروبية، لكننا نرى القليل جدا من الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل". وانتقد أوربانبروكسل لخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي، وقال إن "الهنغاريين لا يحبون تقييدهم". مجددا عن شكوكه في صحة استراتيجية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على موسكو.

بدأت مدينة برلين الليلة الماضية إطفاء إنارة المعالم والمباني التاريخية، في إطار الجهد الوطني لتوفير الطاقة مع انحسار إمدادات الغاز الروسي.

أكدت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا، استعداد موسكو لاستئناف إمداد الغاز إلى بلغاريا، شريطة الدفع بالروبل الروسي.

أشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إلى قلق الدول الأوروبية من تكثيف روسيا اتصالاتها مع الدول الإفريقية ولاسيما إثيوبيا، ما دفع الدول الأوروبية لزيادة دعمها المالي لحكومة أديس أبابا.

أشاد وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي، بتطور العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين في ظل "الوضع الجيوسياسي المعقد". وتبادل لافروف ووانغ يي وجهات النظر حول القضايا الرئيسية لعمل منظمة شنغهاي للتعاون، وآفاق تطورها على الساحة الدولية.

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن دخول السويد وفنلندا إلى الناتو يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في منطقة البلطيق، لأنه سيتحول إلى بحر يهيمن عليه الناتو.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قرار يدعو وزارة الخارجية إلى الاعتراف بروسيا كدولة "راعية للإرهاب بسبب الأحداث في الشيشان وجورجيا وسوريا وأوكرانيا"وتنص الوثيقة على أن مجلس الشيوخ الأمريكي "يعتبر تصرفات الحكومة الروسية بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمثابة رعاية الأعمال الإرهابية". كما دعا القرار وزير الخارجية الأمريكي إلى إدراج روسيا الاتحادية في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

رفضت الأمم المتحدة تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن استعداد بيونغ يانغ لاستخدام الأسلحة النووية "في أي لحظة". وونجدد دعوتنا لاستئناف المفاوضات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بطرق سلمية".

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن ثقته بأنه من الخطأ النظر إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أنها مثال للتنافس الاستراتيجي. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عنه قوله: "إن اعتبار العلاقات الصينية الأمريكية وتعريفها من وجهة نظر التنافس الاستراتيجي، وكذلك النظر إلى الصين باعتبارها المنافس الرئيسي والأخطر على المدى الطويل، هو سوء تقدير للعلاقات الصينية الأمريكية".

كشف موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الشركات الصينية مؤخرا قامت بشراء الأراضي الزراعية على نطاق واسع في الولايات المتحدة.و إن هذه الشركات مرتبطة بالحكومة الصينية، اعتبارا من عام 2019، امتلكت حوالي 192 ألف فدان من الأراضي في الولايات المتحدة إجمالا، لكن المشتريات في الآونة الأخيرة زادت بشكل كبير، علاوة على ذلك، ينشأ الخطر الأكبر من حقيقة أن هذه الأراضي تقع في الغالب بالقرب من منشآت عسكرية سرية.

أعلن البيت الأبيض، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ ولم يصدر بعد بيان حول تفاصيل المكالمة إلا أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يؤكد بايدن في هذه المحادثة أنه لا يوجد تغيير في سياسة "الصين الواحدة" الأمريكية.