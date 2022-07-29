قال الرئيس السوري بشار الأسد في اجتماع للأدباء والكتاب العرب،إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له المنطقة العربية هو ضياع الهوية، وإن ما يحصل في سوريا هو ليس حربا عليها بالمعنى الضيق، بل لابد من أن نرى هذه الحرب بالمعنى الأكبر وهي الحرب على الانتماء". وأضاف أن "جزءا من الحرب التي نتعرض لها تتعلق بالمصطلحات التي يتم تسويقها من قبل الغرب، حيث أن هناك مفكرين في منطقتنا لم يستوعبوا خطورة هذه المصطلحات وبالتالي لم يستطيعوا تفكيكها"واعتبر أنه "من الضروري أن نعيد تركيب هذه المصطلحات بالمضمون الذي يتناسب مع فكرنا وانتمائنا ومع العروبة بمعناها الحضاري العام والشامل".

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" القبض على "خلية تجسس" عملت لصالح تركيا في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا. وتضم ثلاثة عملاء (رجل وامرأتان) عملوا خلال الفترة الماضية في أنشطة تجسس لصالح الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا". أن أولئك "جمعوا معلومات ورصدوا تحركات عضوة المجلس العسكري لقوّات سوريا الديمقراطية، سوسن بيرهات، وقاموا بتقديمها إلى الاستخبارات التركية وتسبب ذلك باستشهاد القيادية سوسن وقبادي عسكري ومقاتلين.

اعلنت السلطات المحلية في مدينة منبج بريف حلب في سوريا العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 30 مدنيا قتلوا على يد "داعش"، أثناء سيطرته على المدينة قبل سنوات.

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ظل الخلافات السياسية الحالية، تمثل مؤشرا مقلقا بالنسبة للاستقرار والسلم المجتمعي. وأشار الكاظمي إلى أن "الحكومة إذ تجدد مناشدة كل القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، بل تبني منهج الحوار البناء لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد، فإنها تدعو الجميع إلى تفهم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".

أعلن الحشد الشعبي العراقي عن صد هجوم لتنظيم "داعش"حاولت التعرض على نقطة امنية في منطقة شروين، قبل أن تتصدى لهم قوة من الفوج الأول باللواء 62 بالحشد الشعبي"

أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإليزيه ضمن جولته الأوروبية، لا تؤثر في التزامات باريس بحماية حقوق الإنسان. وسيكون لرئيس الجمهورية فرصة لبحث هذه المسألة مع محمد بن سلمان".

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتطرق "إلى مسألة حقوق الإنسان" مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال عشاء سيجمعهما (امس) وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن زيارة ولي العهد أثارت "غضب" المدافعين عن حقوق الإنسان.

بحث وزيرا خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتركيا مولود تشاووش أوغلو اتفاق إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بمشاركة الأمم المتحدة حول تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.ووصف عبد الله بن زايد الاتفاق بـ"الخطوة المهمة التي تجسد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية والعمل نحو إيجاد حلول فاعلة لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإماراتية.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن العمليات المشتركة في الوزارة نفذت علمية "الأيدي الوفية" لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة. "وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر".

شكّل مجلس الوزراء الإماراتي لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق في الدولة.

حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على السماح لأسرة الناشط البارز علاء عبد الفتاح يقضي عقوبة السجن خمس سنوات بزيارته، وجددت دعواتها لإطلاق سراحه فورا.ودخل عبد الفتاح في إضراب عن الطعام منذ نحو 110 ايام احتجاجا على ظروف سجنه، حسبما أعلنت أسرته في وقت سابق.

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إقالة مدير ديوان الهيئة بسبب التضارب الذي حدث في أعداد الناخبين الذين صوتوا في الاستفتاء الأخير على الدستور.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب "بتقنيات قمعية" من طرف السلطات، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير "لإسكات أي معارضة".