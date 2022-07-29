روسيا اليوم

أزمات مفتعلة وأموال وهمية.. لافروف يوضح للأصدقاء الأفارقة حقيقة الغرب

في لقاء ضم ممثلي الاتحاد الإفريقي بالسفارة الروسية في أديس أبابا، ألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كلمة شرح فيها القضايا ذات الأولوية في المشهد الدولي.

وقال لافروف:

يحاول عدد من الزملاء الغربيين بكل الطرق الممكنة إظهار أن المشكلة الرئيسية، إن لم تكن الوحيدة، في العلاقات الدولية هي الوضع حول أوكرانيا. أميل إلى الاختلاف مع هذا الإيضاح.

وخلال هذه الزيارة، كما في اجتماعات سابقة مع الزملاء الأجانب، أشعر بفهم أعمق لعملية متعددة الجوانب وأكثر تعقيدا. فنحن نشاهد الغرب يطلق العنان لحملات غير مسبوقة من العقوبات والاتهامات والتهديدات ضد روسيا وأي دولة تجرؤ على دعم بلادنا، أو حتى ببساطة لا تنضم لإدانتها. كل ذلك يشهد على حقيقة أننا نعيش فترة مهمة في التاريخ، حيث يتعين علينا جميعا أن نقرر نوع العالم الذي سنتركه لأبنائنا وأحفادنا: أهو العالم الذي يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على المساواة في السيادة بين الدول كمبدأ أساسي للمنظمة، أم العالم الذي يسود فيه البقاء للأقوى.