وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: التفاوض سبيل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، عن ثقته بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي على طاولة المفاوضات عاجلا أم آجلا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاووش أوغلو مع نظيره الجورجي إيليا دارشياشفيلي بالعاصمة أنقرة.

وعن العلاقات التركية الجورجية، أوضح تشاووش أوغلو أنه بحث مع نظيره دارشياشفيلي سبل الارتقاء بعلاقات البلدين.

ولفت إلى أن العلاقات التركية الجورجية من ناحية حسن الجوار والاستراتيجية تمثل نموذجا جيدا، مشيرا أن حجم التبادل التجاري تخطى ملياري دولار العام الماضي.

وأكد ضرورة توسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية، مبينا أن تركيا تقيم علاقاتها مع كافة الدول عبر مبدأ الربح المتبادل.

وأشار إلى ازدياد أهمية الممر الأوسط ودول تركيا وجورجيا وأذربيجان، إثر اندلاع الحرب الأوكرانية التي تسببت بصعوبة إيصال المنتجات من القارة الآسيوية ومنطقة آسيا الوسطى إلى الأسواق الأوروبية عبر روسيا.