نداء الوطن 1-8-2022

جمجمة نقار الخشب لا تمتصّ الصدمات

يبدو أن جمجمة نقار الخشب مُصمّمة للطرق على الخشب بقوة وفاعلية بدل امتصاص الصدمات كما يظن الكثيرون.

يطرق هذا الطير منقاره بجذوع الشجر للتواصل مع محيطه، أو للبحث عن الغذاء، أو إنشاء تجويف لبناء عش له. قيل سابقاً إن العظمة الاسفنجية بين دماغ الطير ومنقاره تحمي الدماغ من الضربات المتكررة. لكنها فكرة غير منطقية من الناحية الوظيفية برأي سام فان واسنبيرغ من جامعة "أنتويرب" في بلجيكا. هو يعتبر المطرقة المرتبطة بامتصاص الصدمات في رأس الطير سيئة بكل بساطة. حلل فان واسنبيرغ وزملاؤه 109 فيديوات فائقة السرعة تظهر فيها ستة طيور أسيرة وهي تطرق على الخشب. تألفت مجموعة الطيور من نقارَي خشب أسودَين (دريوكوبوس مارتيوس)، ونقارَي خشب متجعدَين (دريوكوبس بيلاتوس)، ونقارَي خشب مرقّطَين (دندروكوبوس مايجور). اكتشف الباحثون أن عيون الطيور ورؤوسها تباطأت بوتيرة مشابهة لتباطؤ حركة منقارها بعد الضربة بأقل من ثانية، ما يعني أن العظمة الاسفنجية أمام العينين لا تمتص آثار الضربة. ونظراً إلى حجم رأس نقار الخشب، لا تكون الضربة قوية بما يكفي للتسبب بضرر دماغي.