TL

ثلاث محطات بارزة تطبع الاسبوع الطالع، أولها عيد جيشنا الوطني والاحتفال العسكري في الكلية الحربية في الفياضية والذي من المتوقع أن يكسر الجمود الحاصل على مسار تأليف حكومة عتيدة مع ترقب حصول خلوة رئاسية ثلاثية إما على هامش احتفال الفياضية أو في القصر الجمهوري.

المنار

متعدد الاتجاهات كان مضمون مشاهد الاعلام الحربي اليوم: اولا للعدو في عمق عمقه الاستراتيجي والعسكري، ثم للداخل اللبناني المدعو دائما للاستثمار في قوة المقاومة والاستفادة منها لضمان استخراج الغاز قبل فوات الاوان، وايضا لكل من يدعي وساطة ولم يعرف سوى بحمله الضغوط ومحاولات شراء الوقت لمصلحة الكيان الصهيوني على حساب المصلحة اللبنانية.

nbn

في لبنان محطتان بارزتان: الأولى هي الزيارة المفصلية للوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية إلى بيروت، والثانية هي مناسبة عيد الجيش التي ستجمع خصوصاً الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي اللذين تسود قطيعة بينهما حالياً.

mtv

انه العيد السابع والسبعون للجيش اللبناني، اي انه عيد الانتصار مرتين، فالسبعة في عالم الارقام علامة الانتصار، فكيف اذا كانت السبعة ، سبعتين؟ الانتصار الاول للجيش على اعدائه الخارجيين وهم كثر. المخلون بالامن اوقفهم عند حدهم . المتلاعبون بحياة الناس انهى استباحاتهم . المخدرات حاربها في عقر دارها وكافح اربابها بل شياطينها. والاهم شكل الجيش ضمانة حقيقية للمحتجين كي يرفعوا صوتهم عاليا ضمن احترام القوانين وشرط الا يجنحوا نحو الفوضى والتدمير.

NTV

شاهد من جمر ونار رفع هامته اليوم ورمى صومعتين قهرا على غياب المحاسبة مع الاقتراب من الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت فأهراءات القمح التي تحملت ما لا يحمله وطن.. لفظت بعضا من جرحها وأخرجت فوهاتها بركان رماد وانهيار الأهراءات سببه بتقدير نقيب المهندسين عارف ياسين هو الحريق الذي اندلع منذ ثلاثة أسابيع ولم تجر معالجته، مشيرا إلى أن الجزء الجنوبي من الصوامع خارج الضرر، في ظل استمرار انهيار الجزء الشمالي.

OTV

في انتظار الموقف الرسمي اللبناني من المحادثات، لا لزوم لأي تكهن او تحليل او تعليق حول نتائج زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، خصوصا إذا كان المتكهنون أو المحللون أو المعلقون من عدة الشغل السياسية والإعلامية المحلية، الذين يسارعون إلى ملء الشاشات، والذين يتكلمون في كل المواضيع، خصوصا تلك التي لا يفقهون فيها شيئا، ولا يملكون من معلوماتها الموثوقة، إلا التمنيات أو التسريبات المقصودة من هذا الطرف أو ذاك في الداخل والخارج.

LBC

الرابعة والدقيقة الثماني والخمسون من الحادي والثلاثين من تموز 2022، سقط جزء من معالم جريمة تفجير مرفأ بيروت، ولسخرية القدر، جاء هذا السقوط، وبالصدفة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في جلسة عقدها منتصف نيسان الماضي واتخذ فيها قرار بالهدم، وكلف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية الهدم، واتخذ القرار يومها بناء على دراسة أعدها الخبير الفرنسي إيمانويل دورون عن خطر تعرض القسم الشمالي من المبنى للسقوط.

الميادين

أشار الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن،الى أن "الحرب الدائرة بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​ تبعث القلق للجميع"، مبينا أن "الجانبين سيخسران في هذا الصراع وأن العالم سيتأثر سلبا من استمراره".

الجزيرة

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في ​السودان​، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة ب​جدري القردة​ بالبلاد، في ولاية غرب ​دارفور​، لطالب يبلغ من العمر 16عاما، مبينة أنه "تم تأكيد هذه الحالة يوم الخميس الماضي، بالمعمل القومي للصحة العامة "أستاك"، وحتى الأن لا وجود لحالات أخرى".

العربية

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأميركيّة آندي بيشير أن "عناصر الإنقاذ تكثّف عمليّات البحث عن ضحايا الفيضانات التي دمّرت شرق الولاية وأودت بحياة 28 شخصًا على الأقلّ في ظلّ سوء أحوال الطقس".