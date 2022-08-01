لبنان الحر

لفت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، بحسب ما نقلت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، إلى أنّ "هناك عناصر في لبنان تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بشأن ​ترسيم الحدود البحرية​ الجنوبية، مشيرة إلى أن "هناك مصلحة كبيرة للشعب اللبناني تتمثل في التحول من بلد يسوده الخراب الاقتصادي إلى بلد منتج الغاز".

صوت لبنان

أكدت ​نقابة الوكلاء البحريين​ في لبنان برئاسة مروان اليمن، "استمرار العمل في ​مرفأ بيروت​ بشكل طبيعي على الرغم من الإنهيار الجزئي لصوامع ​القمح​".

radio orient

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تلقى رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ إتصالاً من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ دعاه خلاله الى عقد اجتماع ثلاثي يضمهما ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عند الحادية عشرة قبل ظهر غد في ​القصر الجمهوري​ للبحث في الموقف من ملف ​ترسيم الحدود البحرية​ بين لبنان وإسرائيل.

اذاعة النور

اعتبر ​وزير العمل​ السابق ​كميل ابو سليمان​ أن "لدينا شكوك بمن ادخل النيترات الى ​لبنان​ عبر مرفأ ​بيروت​، ولكن ننتظر تنفيذ الحكم لمعرفة صاحب الحق الاقتصادي، وان لم تنفذ شركة سافارو الحكم يمكننا وضع حارس قضائي عليها والدخول اليها وبالتالي الحصول على مستندات".

صوت المدى

اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية ​هكتور حجار​، أن "لبنان في أزمة صعبة ووزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​ انسحب من التفاوض بسبب بعض تدابير رابطة موظفي القطاع العام"، لافتا الى أنه "موجود اليوم للدفاع عن حقوق كل القطاع العام ووجودي خيار شخصي واتمنى من القطاع العام ان يسمعني جيدا اليوم لأنني من القطاع العام واريد مصلحة موظفيه اكثر من اي شخص آخر كما وزير العمل الذي لا يزال يعمل لحقوق القطاع العام".